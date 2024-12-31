Galatasaray’a kötü haber! Eski yıldızdan şaşırtan Paulo Dybala sözleri

Okan Buruk'un ısrarla istediği Güney Amerikalı yıldızın kariyeri için nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Birçok kişi kalması gerektiğinden yana tavır sergilerken bir kesim de ayrılmasının daha faydalı olacağını düşünüyor. O isimlerden biri de Antonio Cassano.

"EN BÜYÜK SORUN O!"

Roma ve İtalya Milli Takımı'nın eski yıldızı Antonio Cassano, bi Twitch yayınında flaş ifadeler kullandı. Cassano; "Dybala bana hiçbir şey vermedi. Bir kez daha buna kanaat getirdim. Kendisiyle oynayan kimseyi daha iyi hale getirmedi. Andrea Pirlo, Clarence Seedorf ve Rui Costa gibi oyuncuları çok seviyorum. Ancak Dybala bunu yapmadı. Yanındaki kimseyi daha iyi duruma getirmedi. Bu Roma için büyük bir sorun. Geçen yıl sorunu vardı. Bu yıl daha da büyük sorun. Gitmesi gerekiyor. Pellegrini ile birlikte Roma'nın asıl büyük sorunu o. Böyle bir durumda kendini kötüleyen bir kaptan çok ciddi bir problemdir. Konuşmuyor ve hiçbir şey yapmıyor." dedi.