Galatasaray’a kötü haber! Eski yıldızdan şaşırtan Paulo Dybala sözleri

Bu sezon da şampiyonluk elde ederek beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılıların listesinin ilk sırasında Paulo Dybala bulunuyor. Tangocu yıldız için flaş sözler kullanıldı.
Bu sezon da şampiyonluk elde ederek beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılıların listesinin ilk sırasında Paulo Dybala bulunuyor. Tangocu yıldız için flaş sözler kullanıldı.
AYRILIK BEKLENİYOR
Galatasaray'da transfer operasyonuun en önemli ayağı takımdan ayrılacak isimler. Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in ilk sırasında bulunduğu yolcu listesinde öncelik Faslı yıldızın.
Kazandığı paraya rağmen düşük performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen yıldız futbolcunun gidişi için tüm kolaylıklar sağlanacak. Eğer başarılı olunmazsa fesih yoluna gidilecek. Paulo Dybala'nın imza atabilmesi için kontenjan boşalması gerekiyor.
OKAN BURUK GOLCÜ İSTİYOR
Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışını en önde tamamlamak adına kollarını sıvayan Cimbom'da hem 10 numara mevkisinde Dries Mertens'in alternatifi hazırlanıyor hem de santrfor bölgesinde Icardi'nin yokluğunda kullanılabilecek bir isim aranıyor.
Kanatlarda da forma giyebile Dybala, 3 pozisyonda da görev yapabilen bir futbolcu.
MILAN'A DA ATTI
Bu sezon Roma formasıyla 20 maça çıkan Paulo Dybala, 5 kez ağları sarsıp 2 de gol pası verdi. Milan deplasmanında çıktığı son maçta ise kırmızı siyahlı ekibin golüne yanıt vererek 1 puanı getiren isim olmayı başardı.
SON DÖNEMİNDE
Sarı kırmızılı ekibin gündemindeki yıldız futbolcu, takımına bonservis kazandırabileceği son döneme girdi. Sözleşmesi yaz aylarında sona ermesinden dolayı Roma sadece önümüzdeki kış transfer döneminde kasasına para koyabilir. Galatasaray da bu durumu fırsat bilerek en düşük seviyeden süreci tamamlamak amacında.
DEĞERİ 8 MİLYON EURO
Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 5 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 1 İtalya Serie B ve CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası bulunan Paulo Dybala'nın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.
GELECEĞİ MERAK KONUSU
Okan Buruk'un ısrarla istediği Güney Amerikalı yıldızın kariyeri için nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Birçok kişi kalması gerektiğinden yana tavır sergilerken bir kesim de ayrılmasının daha faydalı olacağını düşünüyor. O isimlerden biri de Antonio Cassano.
"EN BÜYÜK SORUN O!"
Roma ve İtalya Milli Takımı'nın eski yıldızı Antonio Cassano, bi Twitch yayınında flaş ifadeler kullandı. Cassano; "Dybala bana hiçbir şey vermedi. Bir kez daha buna kanaat getirdim. Kendisiyle oynayan kimseyi daha iyi hale getirmedi. Andrea Pirlo, Clarence Seedorf ve Rui Costa gibi oyuncuları çok seviyorum. Ancak Dybala bunu yapmadı. Yanındaki kimseyi daha iyi duruma getirmedi. Bu Roma için büyük bir sorun. Geçen yıl sorunu vardı. Bu yıl daha da büyük sorun. Gitmesi gerekiyor. Pellegrini ile birlikte Roma'nın asıl büyük sorunu o. Böyle bir durumda kendini kötüleyen bir kaptan çok ciddi bir problemdir. Konuşmuyor ve hiçbir şey yapmıyor." dedi.
İŞTE O SÖZLER
RANIERI KALMASINI İSTİYOR
TuttoMErcatoWeb ise sezonun ikinci yarısında daha iyi bir kadro kurmak isteyen Roma'nın bazı takviyelere ihtiyaç duyduğunu ve takımın sahibi Friendkin ailesinin hedeflerine uygun transfer yapacaklarını belirtti.
Haberin devamında ise Galatasaray'dan henüz resmi teklif almayan Paulo Dybala için Claudio Ranieri'nin kalması yönünde rapor verdiği ifade edildi.
İŞTE O HABER