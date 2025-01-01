Arda Turan’dan Fenerbahçe’nin 2 yıldızına kanca! Ayrılık yakın

Levent Mercan (Takvim Foto Arşiv)

LEVENT DE GÜNDEMDE

Caner Erkin'in iyi performansına rağmen bu bölgede rotasyon oluşturmak isteyen Eyüpspor'da istenen bir isim de Levent Mercan. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten gelen gurbetçi futbolcu, Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı ve yedek kulübesine hapsoldu.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Serdar Aziz'in 200 bin Euro, Levent Mercan'ın ise 2.3 milyon Euro güncel piyasa değeri var.