Arda Turan’dan Fenerbahçe’nin 2 yıldızına kanca! Ayrılık yakın

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de yer alan ve elde ettiği sonuçlarla da dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor'da 13 Ocak'ta başlayacak transfer sezonu için temaslar yoğunlaştı. Teknik direktör Arda Turan, en üst ligde oynama tecrübesi bulunan isimleri kadroya katmayı hesaplıyor.
Arda Turan (AA)
2 YILDIZ LİSTEDE
Eyüpspor'un genç antrenörü Arda Turan, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen 2 futbolcunun peşine düştü. 4 Ocak'ta oynayacağı Antlayaspor maçı sonrasında Alanyaspor mücadeleisne kadar 15 gün zamanı bulunan İstanbul temsilcisinin tek hedefi rahat rahat transferleri bitirebilmek.
Serdar Aziz (AA)
KONTRATI BİTİYOR
Sezon başında kulüp bulması adına kendisine izin verilen ancak beklediği teklifleri alamayan Serdar Aziz, takımda kalmıştı. Deneyimli stoper ile o dönemde de ilgilenen Eyüpspor yine devreye girecek.
Başkan Ali Koç'un da bonservisi konusunda kolaylık göstermesi bekleniyor. Zira Serdar'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.