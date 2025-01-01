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Arda Turan'dan Fenerbahçe'nin 2 yıldızına kanca! Ayrılık yakın

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk defa mücadele eden ve yakaladığı çıkışla da adından söz ettiren Eyüpspor'da ara transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Arda Turan, Fenerbahçe'nin 2 yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 21:12 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 21:12
Arda Turan’dan Fenerbahçe’nin 2 yıldızına kanca! Ayrılık yakın

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    Tarihinde ilk defa Süper Lig'de yer alan ve elde ettiği sonuçlarla da dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor'da 13 Ocak'ta başlayacak transfer sezonu için temaslar yoğunlaştı. Teknik direktör Arda Turan, en üst ligde oynama tecrübesi bulunan isimleri kadroya katmayı hesaplıyor.

    Arda Turan (AA)Arda Turan (AA)

    2 YILDIZ LİSTEDE

    Eyüpspor'un genç antrenörü Arda Turan, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen 2 futbolcunun peşine düştü. 4 Ocak'ta oynayacağı Antlayaspor maçı sonrasında Alanyaspor mücadeleisne kadar 15 gün zamanı bulunan İstanbul temsilcisinin tek hedefi rahat rahat transferleri bitirebilmek.

    Serdar Aziz (AA)Serdar Aziz (AA)

    KONTRATI BİTİYOR

    Sezon başında kulüp bulması adına kendisine izin verilen ancak beklediği teklifleri alamayan Serdar Aziz, takımda kalmıştı. Deneyimli stoper ile o dönemde de ilgilenen Eyüpspor yine devreye girecek.

    Başkan Ali Koç'un da bonservisi konusunda kolaylık göstermesi bekleniyor. Zira Serdar'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    Levent Mercan (Takvim Foto Arşiv)Levent Mercan (Takvim Foto Arşiv)

    LEVENT DE GÜNDEMDE

    Caner Erkin'in iyi performansına rağmen bu bölgede rotasyon oluşturmak isteyen Eyüpspor'da istenen bir isim de Levent Mercan. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten gelen gurbetçi futbolcu, Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı ve yedek kulübesine hapsoldu.

    Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

    Serdar Aziz'in 200 bin Euro, Levent Mercan'ın ise 2.3 milyon Euro güncel piyasa değeri var.

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