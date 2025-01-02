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Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Ciro Immobile kararı ve 2 eksik

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına Çaykur Rizespor deplasmanında başlayacak olan Beşiktaş, 18. haftadaki mücadelenin kamp kadrosunu duyurdu. Siyah beyazlılarda 3 maçtır forma giyemeyen Ciro Immobile'nin durumu netleşirken iki de eksik bulunuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 15:11 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 15:11
Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu! Ciro Immobile kararı ve 2 eksik

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    İlk yarısını hiç de istediği gibi bitiremediği Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, 18. haftada Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah beyazlıların kafilesi belli oldu.

    Gabriel Paulista (AFP)Gabriel Paulista (AFP)

    CIRO IMMOBILE KADROYA ALINDI

    Siyah beyazlı takımda 3 maçtır sakatlığı nedeniyle oynayamayan Ciro Immobile listeye dahil edildi. Diğer yandan sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Gabriel Paulista Rize'ye götürülmedi.

    İşte Kartal'ın listesindeki isimler...

    Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kafilesi (Beşiktaş X hesabı)Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kafilesi (Beşiktaş X hesabı)