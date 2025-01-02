Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu! Ciro Immobile kararı ve 2 eksik

İlk yarısını hiç de istediği gibi bitiremediği Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, 18. haftada Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah beyazlıların kafilesi belli oldu.
İlk yarısını hiç de istediği gibi bitiremediği Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, 18. haftada Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah beyazlıların kafilesi belli oldu.
CIRO IMMOBILE KADROYA ALINDI
Siyah beyazlı takımda 3 maçtır sakatlığı nedeniyle oynayamayan Ciro Immobile listeye dahil edildi. Diğer yandan sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Gabriel Paulista Rize'ye götürülmedi.
İşte Kartal'ın listesindeki isimler...