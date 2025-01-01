SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile yeniden toparlanmak için yeni bir döneme başlayan Beşiktaş, yıldız futbolcunun peşine düştü. İki ezeli rakibin kadrosuna katmak için çaba verdiği oyuncu, ligin ilk yarısına da damga vurmaya başladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 15:19 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 15:19
Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sezonun ilk devresinde rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek ve ikinci yarıda çok daha iyi sonuçlar alabilmek adına ara transfer dönemine hazırlanıyor.

    Siyah beyazlı ekipte yabancı kontenjanının boşaltılması hesaplanırken diğer yandan yerli oyuncu havuzunun da güçlendirilmesi planlanıyor.

    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı

    ARA TRANSFERE HAZIRLANIYOR

    Şampiyonluk mücadelesini 8 puan ileride götüren Galatasaray da yine sahip olduğu avantajı korumak ve daha da yukarı taşımak için 13 Ocak'taki ara transfer dönemini bekliyor.

    Birçok yıldızın takviye edileceği kadroya Süper Lig'den de hamle gelebilir.

    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı

    EYÜPSPOR'A TEKLİF YAPILACAK

    Hem Galatasaray hem de Beşiktaş 10 numara ve kanatlarda forma giyebilen gurbetçi futbolcu Ahmed Kutucu'yu listesine aldı. Hücum gücünü güçlendirmeyi planlayan iki ezeli rakip, Eyüpspor'un kapısını çalacak.

    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı

    CİMBOM'UN KOZU BÜYÜK

    Galatasaray, yıldız futbolcunun transferinde oldukça avantajlı. Hem Eyüpspor ile sahip olunan ilişkiler hem de sahip olunan mevcut konum nedeniyle yönetim tercih konusunda Ahmed'in zorlanmayacağı düşünüyor.

    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı

    KARTAL'DA DAHA FAZLA OYNAR

    Beşiktaş'ta ise ezeli rakiplerinin yıldızlarla dolu kadrosunda fazla süre bulmaması üzerinden bir görüş hakim. Eski günlerine dönebilmek için atılım yapmakta kararlı olan siyah beyazlılarda en önemli parçalardan biri Ahmed olarak görülüyor.

    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı

    HANGİ TAKIMI SEÇECEK?

    Bu sezon performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Ahmed Kutucu'nun hangi takımla anlaşacağı şimdiden merak konusu. Diğer yandan Eyüpspor'un ilk defa yer aldğı Süper Lig'deki durumu da kendisini heyecanlandırıyor ve takımında kalması da yine gündeminde.

    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı

    BU SEZON AHMED KUTUCU

    Eyüpspor, Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa kupalarını zorlarken, Ahmed Kutucu da gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı. Süper Lig'de bu sezon sadece sarı kart cezalısı olduğu Galatasaray maçında forma giyemeyen Ahmed Kutucu, takımına 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı

    Eyüpspor'un gösterdiği iyi performansta başrol oyuncularından olan milli futbolcu; 7 gol, 5 asistlik performansıyla da takımın en çok skor katkısı veren ismi durumunda. 24 yaşındaki futbolcu, 12 farklı maçta skor katkısı vererek istikrarlı bir performans sergiledi.

    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı

    Avrupa'da en fazla maçta gol katkısı veren oyuncu ise 16 maç ile Liverpool'un Mısırlı golcüsü Mohammed Salah. Ayrıca Barcelona'nın 17 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal da 12 farklı maçta verdiği skor katkısıyla Ahmed Kutucu ile birlikte ikinci sırada yer aldı.

    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı

    Ahmed Kutucu, gösterdiği iyi performans sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından, milli takım kadrosuna dahil edildi. Aday kadroya dahil edilen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Galata’da tarihi Gazze yürüyüşü | Binlerce kişi İsrail zulmüne tepki göstermek için toplandı! Mazlumlar için eller semaya açıldı
    ABD’de yılbaşı faciası! Sürücü kamyonla kalabalığa daldı: Araçtan inip tüfekle saldırdı
    AK Partili Abdullah Özdemir TAKVİM’e konuştu! Galata’dan Netanyahu’ya mesaj: Zulüm ile abad olunmaz! Ölmeden karşılığını alacak
    Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor
    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı
    Yeni yılın ilk güçlü mesajı Galata’dan: Özgür Filistin! TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci takvim.com.tr’ye konuştu: Bugün İsrail askerine korku verdik
    Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar
    Takvim.com.tr Galata’daki Gazze kıyamının nabzını tuttu! Dünyaya tepki Netanyahu’ya lanet | Küçük kız çocuğu mikrofonumuzdan dua etti
    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı
    Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
    Mütefekkir Sadık Albayrak ve Dr. Esra Albayrak Gazze için Galata’da: Bu hareketler Türkiye’nin dirilişine vesile olur
    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Marin’den mesaj verdi: Fiberin hızını Türkiye’nin her köşesine taşıyoruz
    Galatasaray’dan rekor bir transfer daha! Gabriel Sara’ya ortak oalcak
    Bilal Erdoğan’dan Galata’da Filistin mesajı: Batı’nın maskesi Gazze’de düşüyor! | Ayasofya, Emevi Camii sıra Mescid-i Aksa’da!
    Rusya Gazprom’u kesti! Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatı durdu