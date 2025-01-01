Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı

CİMBOM'UN KOZU BÜYÜK Galatasaray, yıldız futbolcunun transferinde oldukça avantajlı. Hem Eyüpspor ile sahip olunan ilişkiler hem de sahip olunan mevcut konum nedeniyle yönetim tercih konusunda Ahmed'in zorlanmayacağı düşünüyor.

KARTAL'DA DAHA FAZLA OYNAR Beşiktaş'ta ise ezeli rakiplerinin yıldızlarla dolu kadrosunda fazla süre bulmaması üzerinden bir görüş hakim. Eski günlerine dönebilmek için atılım yapmakta kararlı olan siyah beyazlılarda en önemli parçalardan biri Ahmed olarak görülüyor.

HANGİ TAKIMI SEÇECEK? Bu sezon performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Ahmed Kutucu'nun hangi takımla anlaşacağı şimdiden merak konusu. Diğer yandan Eyüpspor'un ilk defa yer aldğı Süper Lig'deki durumu da kendisini heyecanlandırıyor ve takımında kalması da yine gündeminde.

BU SEZON AHMED KUTUCU Eyüpspor, Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa kupalarını zorlarken, Ahmed Kutucu da gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı. Süper Lig'de bu sezon sadece sarı kart cezalısı olduğu Galatasaray maçında forma giyemeyen Ahmed Kutucu, takımına 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı.