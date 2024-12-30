Torreira’dan transfer iddialarına yanıt!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.



Uruguaylı orta saha oyuncusu, arayla ilgili gelen sorunun ardından, "Ailem ve arkadaşlarımla da konuştum. 6 aydır yoğun bir tempodaydık, dinlenme fırsatımız azdı. Futboldan biraz uzak kalmak istedim. Bu işin mental kısmı da çok önemli. Çok önemli bir yıl. Ligde lideriz ve Avrupa'da iyi gidiyoruz. Türkiye'nin en büyük kulübünde taraftarı mutlu etmek için kupa almak çok önemli bizim için." yanıtını verdi.

Lucas Torreira. (AA)



TRANSFER İDDİALARI



Torreira, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili, "Galatasaray benim için çok önemli. Hayatımın çok önemli bir parçası oldu geldiğimden bu yana. Galatasaray'ı eğer bir gün bırakacak olursam, kendi ağzımdan duyarsınız bununla ilgili sözleri. Galatasaray'da en mutlu insan olduğumu düşünüyorum. Geldiğimden beri herkes bana destek oldu, çok iyi karşıladılar ve yalnız bırakmadılar. Burada çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük, en iyi kulübünde oynuyorum ve burada mutluyum şu anda. Hayatımın en önemli anlarından birisi bu." açıklamasında bulundu.



Galatasaray'da bu sezon 24 maçta süre bulan Lucas Torreira, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.