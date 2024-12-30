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Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın oldu!

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Asbaşkanlık görevini yürüten Nurettin Açıkalın, yönetim kurulu kararıyla Kayserispor'un yeni başkanı olarak seçildi.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 14:21 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 14:21
Kayserispor’un yeni başkanı Nurettin Açıkalın oldu!

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    Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda önemli bir karara imza attı.

    Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Asbaşkanlık görevini yürüten Nurettin Açıkalın, yönetim kurulu kararıyla Kayserispor'un yeni başkanı olarak seçildi.

    Kulüp açıklamasında, Nurettin Açıkalın'a yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, önceki dönem başkanı Ali Çamlı'ya da hizmetleri için teşekkür edildi. Zorlu bir süreçte başkanlık görevini üstlenen Çamlı'nın özveri ve mücadelesi takdirle anılarak, bundan sonraki hayatında esenlikler dilendi.

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