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Janathan David'den imza sözleri!

Fransız ekibi Lille ile yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Jonathan David, "Başkanın da birkaç kez söylediği gibi, görüşmeler devam ediyor. Görüşme halindeyiz, durum yüzde 50-50." dedi.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 16:51
Janathan David’den imza sözleri!

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    Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jonathan David, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Lille'de beşinci sezonunu geçiren 24 yaşındaki golcü futbolcu, "Lille'e imza attığımda burada beş yıl kalacağımı düşünmemiştim. Ama kalmanın olumsuz bir durum olduğunu düşünmedim çünkü her zaman ilerleme kaydettim." ifadelerini kullandı.

    Fransız ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Jonathan David, "Başkanın da birkaç kez söylediği gibi, görüşmeler devam ediyor. Görüşme halindeyiz, durum yüzde 50-50." dedi.

    Lille forması altında 209 maçta süre bulan Jonathan David, 94 gol attı ve 21 asist yaptı.

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