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İtalyanlar Mourinho'nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürürken Talisca sonrası hedefte olan 3 yıldız ismi İtalyanlar duyurdu. İşte o isimler ve Çizme basınına yansıyan haber...

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 11:25 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 11:26
İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

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    Sezonun ilk yarısını lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.

    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

    Kanarya, ocak ayı transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, ilk olarak Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı takıma kazandırmayı hedefliyor.

    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

    Talisca takviyesi sonrası başta stoper olmak üzere birçok transfer daha yapması beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    İtalyan basını, teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer edilmesini istediği 3 yıldızı açıkladı.

    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

    İşte La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Portekizli teknik adamın takımda görmek istediği 3 yıldız...

    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

    HEUNG MIN-SON

    Jose Mourinho, Tottenham'dan öğrencisi olan Güney Koreli yıldız Heung-Min Son'un transfer edilmesini istedi.

    Mourinho'nun, Son'un becerilerinin Fenerbahçe'de gidişatı belirleyici olacağını bildiği için yıldız oyuncuyu takımda görmek istediği kaydedildi.

    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

    İngiliz ekibinin ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcuya 1 yıllık yeni sözleşme önermeye niyetli olduğu belirtildi.

    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

    NICOLA ZALEWSKI

    Mourinho, Roma'dan öğrencisi olan Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski'yi takıma kazandırmayı hedefliyor. Sezon başında Galatasaray'ın teklifini reddeden ve Roma'da da kalmak istemeyen Zalewski'nin satış listesinde yer aldığı aktarıldı.

    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

    Haberde oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve 22 yaşındaki futbolcu için en az 5 milyon Euro teklif beklendiğinin altı çizildi.

    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

    JOAO FELIX

    Jose Mourinho'nun Chelsea forması giyen vatandaşı Joao Felix'in de transfer edilmesini talep ettiği ve oyuncunun da forma şansı bulamamaktan dolayı şikayetçi olduğu yazıldı.

    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

    Fotomaç'ın derlediği haberde Felix'in Chelsea'deki durumunun giderek kötüleştiği belirtilirken, 25 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'ye gelerek Mourinho ile çalışabileceği vurgulandı.

    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

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