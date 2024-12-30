İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

Sezonun ilk yarısını lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.
Sezonun ilk yarısını lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.
Kanarya, ocak ayı transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, ilk olarak Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı takıma kazandırmayı hedefliyor.
Talisca takviyesi sonrası başta stoper olmak üzere birçok transfer daha yapması beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer edilmesini istediği 3 yıldızı açıkladı.
İşte La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Portekizli teknik adamın takımda görmek istediği 3 yıldız...
HEUNG MIN-SON
Jose Mourinho, Tottenham'dan öğrencisi olan Güney Koreli yıldız Heung-Min Son'un transfer edilmesini istedi.
Mourinho'nun, Son'un becerilerinin Fenerbahçe'de gidişatı belirleyici olacağını bildiği için yıldız oyuncuyu takımda görmek istediği kaydedildi.
İngiliz ekibinin ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcuya 1 yıllık yeni sözleşme önermeye niyetli olduğu belirtildi.
NICOLA ZALEWSKI
Mourinho, Roma'dan öğrencisi olan Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski'yi takıma kazandırmayı hedefliyor. Sezon başında Galatasaray'ın teklifini reddeden ve Roma'da da kalmak istemeyen Zalewski'nin satış listesinde yer aldığı aktarıldı.
Haberde oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve 22 yaşındaki futbolcu için en az 5 milyon Euro teklif beklendiğinin altı çizildi.
JOAO FELIX
Jose Mourinho'nun Chelsea forması giyen vatandaşı Joao Felix'in de transfer edilmesini talep ettiği ve oyuncunun da forma şansı bulamamaktan dolayı şikayetçi olduğu yazıldı.
Fotomaç'ın derlediği haberde Felix'in Chelsea'deki durumunun giderek kötüleştiği belirtilirken, 25 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'ye gelerek Mourinho ile çalışabileceği vurgulandı.