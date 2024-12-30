Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

Fenerbahçe, hem stoperde hem de sol bekte görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcuyu istediği an sezon sonuna kadar kiralayabilir. Hermoso şu anda alternatiflerden biri konumunda.

ZALEWSKI SOL BEKE GELEBİLİR Roma, Hermoso gibi Zalewski'yi de gözden çıkardı. Ancak Polonyalı oyuncunun transfer listesine koyulmasının nedeni sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istememesi.

22 yaşındaki oyuncu, yaz döneminde kendisini çok isteyen Galatasaray'ı reddetmişti. Fenerbahçe'nin ikna konusundaki en büyük kozu, Zalewski'yi en çok oynatan isim olan Jose Mourinho.

DAVID EN-NESYRI'YE BAĞLI Al-Nassr, EnNesyri'den vazgeçmiyor. Yönetim, Faslı yıldızı satmak istemese de her ihtimale karşı hazırlıklı. En-Nesyri'nin ayrılması halinde ilk hedef Jonathan David.