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Fenerbahçe'den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosunu güçlendirmek isterken, Talisca transferinde sona gelindi. 8 numara için düşünülen Cristian Medina'dan vazgeçen Kanarya, bu bölgeye eski yıldızını transfer edecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 09:52 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 09:52
Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

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    Başlıkların Devamı

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    Kanarya'da bu doğrultuda sol bek, orta saha, 10 numara ve kanat forvet bölgelerine transfer yapılacak. Ayrıca En Nesyri için reddedilemeyecek bir teklif gelmesi durumunda bir forvet transferi planı da devreye sokulacak.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    EN-NESYRI İÇİN HEDEF 40 MİLYON EURO

    Talisca'yı Fenerbahçe'ye kiralamanın hazırlığını yapan Al-Nassr, Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açtı. Suudi ekibinin, golcü oyuncu için teklifini 32 milyon Euro'ya kadar yükselttiği öğrenildi.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    Ancak yönetimin, sezon başında 19.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı yıldız için bu rakamı yeterli bulmadığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin Al-Nassr'a, "40 milyon Euro'ya satmayı düşünebiliriz" mesajını yolladığı öne sürüldü.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    SAMET AKAYDIN'IN BİLETİ KESİLDİ

    Milli oyuncunun Bilbao maçında gol yediren hatası taraftarın sabrını taşırmıştı. Tribünler Samet'e büyük tepki göstermişti. Mourinho da yaptığı açıklamada, "Oyuncumu korumam için Kadıköy'de oynatmayacağım" demişti.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    Yönetimin tecrübeli savunmacının biletini kestiği ve gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı kaydedildi. Samet'e Süper Lig'den birçok takımın ilgisi var.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    İSMAİL YÜKSEK'E BENFİCA TALİP

    Sarı-Lacivertliler'in yapacağı transferler merakla beklenirken, takımın yıldızlarına talipler çıkmaya devam ediyor. Bu kez de Benfica'nın İsmail Yüksek'in peşine düştüğü öğrenildi.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    Kadrosunda A Milli Takım'dan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü bulunduran Portekiz ekibinin, Fenerbahçe ile temasa geçerek İsmail'in maddi şartlarını sorduğu kaydedildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun yurt dışına gitmeye sıcak baktığı ancak son kararı yönetime bıraktığı kaydedildi.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    TALİSCA İMZA AŞAMASINDA

    Fenerbahçe, uzun süren görüşme sürecinin sonunda AlNassr ve Brezilyalı yıldız ile her konuda anlaşma sağladı. Kanarya, Talisca'yı sezon sonuna kadar kiralayacak. 30 yaşındaki futbolcunun maaşının bir bölümünü Suudi ekibi üstlenecek.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    13 Ocak'ta açılacak olan ara transfer döneminde Sarı-Lacivertliler'in imza attıracağı ilk ismin Talisca olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    LAPORTE İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

    Jose Mourinho'nun bir numaralı önceliği solak bir stoper transfer edilmesi. Sarı-Lacivertliler'den listenin başında Aymeric Laporte'nin ismi var.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    İspanyol yıldız, tam da Mourinho'nun istediği gibi geriden oyun kurma konusunda bir uzman. Ancak Al-Nassr'ı ikna etmek, Talisca transferindeki kadar kolay olmayacak. Yönetim yine de Laporte için tüm şartları zorlamaya kararlı.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    HERMOSO HEMEN BİTEBİLİR

    Roma, sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı İspanyol savunmacıdan çabuk vazgeçti. Bunun nedeni, İtalyan ekibinin maaş bütçesini düşürmek istemesi.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    Fenerbahçe, hem stoperde hem de sol bekte görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcuyu istediği an sezon sonuna kadar kiralayabilir. Hermoso şu anda alternatiflerden biri konumunda.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    ZALEWSKI SOL BEKE GELEBİLİR

    Roma, Hermoso gibi Zalewski'yi de gözden çıkardı. Ancak Polonyalı oyuncunun transfer listesine koyulmasının nedeni sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istememesi.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    22 yaşındaki oyuncu, yaz döneminde kendisini çok isteyen Galatasaray'ı reddetmişti. Fenerbahçe'nin ikna konusundaki en büyük kozu, Zalewski'yi en çok oynatan isim olan Jose Mourinho.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    DAVID EN-NESYRI'YE BAĞLI

    Al-Nassr, EnNesyri'den vazgeçmiyor. Yönetim, Faslı yıldızı satmak istemese de her ihtimale karşı hazırlıklı. En-Nesyri'nin ayrılması halinde ilk hedef Jonathan David.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    Yıldız futbolcunun piyasa değeri 45 milyon Euro ancak Lille, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncuyu bedava kaptırmamak için ocakta çok daha düşük bir bedelle satabilir.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    ELJİF ELMAS BOMBASI PATLAYABİLİR

    Sarı-Lacivertliler, '8 numara' için uzun süre Medina'nın peşinde koştu ancak Boca ile orta yol bulunamadı. Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde gündeme eski yıldızı eski yıldızı Eljif Elmas'ı aldığı öğrenildi.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

    Makedon orta saha oyuncusu geçen sezonun devre arasında gittiği Leipzig'te umduğunu bulamadı. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki yıldızı opsiyonla kiralamayı planlıyor.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor

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