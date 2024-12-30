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Galatasaray Sainz için şartları zorlayacak!

Ara transfer döneminde eksik bölgelerini belirleyen ve bu bölgeler için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bir dönem ülkemizde de forma giyen Borja Sainz'in ismi yeniden gündeme geldi.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 14:02 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 14:02
Galatasaray Sainz için şartları zorlayacak!

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    Daha önce Giresunspor'da bir sezon geçiren başarılı sol kanat oyuncusu için yeniden harekete geçildi. Jhon Arias ismini arka plana atan teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği 23 yaşındaki İspanyol yıldız için yönetimi vites yükseltti.

    15 GOLLE KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

    İngiliz basınına göre Gabriel Sara'nın eski takım arkadaşını isteyen Galatasaray, sezon başında olduğu gibi ara dönemde de ilgisini sürdürüyor. Kanatta görev almasına rağmen attığı 15 golle İngiltere Championship'te açık ara gol krallığı koltuğunda oturan Sainz için şartlar zorlanacak.

    Daha önce Rashica ve Sara'yı da Norwich City'den transfer eden sarı-kırmızılılar ile İngiliz kulübü arasında iyi bir ilişki bulunuyor.

    Güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olarak gösterilen İspanyol futbolcunun kulübü Norwich City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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