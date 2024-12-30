PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye 2 müjde!

Fenerbahçe'de Livakovic ve Oğuz Aydın'ın tedavilerinde sona gelindi. Sağlık heyeti, iki futbolcunun da yakın zamanda çalışmalara başlamalarını planlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 15:57 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 15:57
Fenerbahçe’ye 2 müjde!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, Başakşehir maçında sakatlanmış ve Eyüpspor maçında forma giyememişti.

    Öte yandan Livakovic ve Oğuz Aydın'ın tedavilerinde sona gelindi. Sağlık heyeti, iki futbolcunun da yakın zamanda çalışmalara başlamalarını planlıyor.

    Bir aksilik yaşanmaması durumunda Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, şans verilmesi halinde Hatayspor maçında forma giyebilecek.

    HATAY'A YETİŞEBİLİRLER

    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 5 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Hatayspor'u konuk edecek.

    Fenerbahçeden dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyorFenerbahçeden dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor
    Fenerbahçe'den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor
    İtalyanlar Mourinhonun istediği 3 yıldızı duyurdu!İtalyanlar Mourinhonun istediği 3 yıldızı duyurdu!
    İtalyanlar Mourinho'nun istediği 3 yıldızı duyurdu!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
    Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız
    Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza hukukçuları ikiye böldü | Bakanlıktan flaş açıklama: Cezaya itiraz edilecek
    EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni tahmin yeni hesap
    Suriye’de işimiz var! EKK sonrası bakanlar açıkladı: Şam’ın çimentosu Türkiye
    En düşük emekli maaşında artış olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor
    İmralı-DEM görüşmesinin perde arkası! Hazırım diyen Öcalan niye PKK silah bıraksın çağrısı yapmadı? Meclis’le pazarlık niyeti
    MEMUR VE EMEKLİYE %12.19’LUK GÜÇLÜ TAHMİN! Kim ne kadar alacak? Polis, hemşire, doktor, öğretmen...
    Galatasaray’ı yıkan haber! Mertens’in yeni takımını duyurdular
    CIA yolunu yaptı YPG Tel Aviv’e sığındı! İsrail devlet televizyonuna yalvardılar: Türkleri durdurun, Trump’ı ikna edin, bizi destekleyin
    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!
    HÜRKUŞ’un ilk uçuşu gerçekleştirildi: Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici unutulmadı
    Savunmada ve uzayda ilklerin yılı: Türkiye 2024’e damga vurdu
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak