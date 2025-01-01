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31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com'da; Sıralı tam liste

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin heyecanı, büyük ikramiye için geri sayım başlarken milyonlarca kişi tarafından yaşanıyor. 31 Aralık 2024'te yapılacak olan bu çekilişte 600 milyon TL'lik büyük ikramiye ile birlikte teselli ikramiyeleri ve amorti kazananları da belli olacak. Bilet alanlar, kazandıkları ikramiyeyi öğrenmek için, Milli Piyango'nun online sorgulama ekranını ziyaret edebilir. Çekilişin sonuçları ve detaylar, çekilişin ardından hemen öğrenilebilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 09:04 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 09:05
31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com’da; Sıralı tam liste

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve Sorgulama

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin sonuçları, çekiliş sonrasında hemen öğrenilebilir. Bilet sahipleri, www.millipiyangoonline.com üzerinden bilet numaralarını girerek kazandıkları ikramiye tutarını kolayca sorgulayabilirler. Ayrıca, çekiliş sonuçları ve detayları, sistem üzerinden sürekli güncellenmektedir.

    Milli Piyango sıralı bilet tam liste! 31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu

    Milli Piyango Biletleri ve Çekiliş Nasıl Oynanır?

    Milli Piyango çekilişine katılmak için, üzerinde numara bulunan biletleri satın almanız yeterlidir. Biletler "tam", "yarım" ve "çeyrek" olmak üzere üç farklı türde satılmaktadır. Tam biletler yalnızca bir adet numara taşırken, yarım biletler iki ayrı bilette aynı numarayı taşır. Çeyrek biletlerde ise dört farklı bilette aynı numara bulunur. Her bilet türü, kendi fiyatına göre belirli bir oranla ikramiye kazanma şansı sunar.

    Milli Piyango sıralı bilet tam liste! 31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu

    Biletler, özel harfler ile birbirinden ayırt edilebilir. Her çekiliş için bilet fiyatları ve satılacak bilet sayıları, Sisal Şans tarafından belirlenir. Milli Piyango biletleriyle şansınızı denemek için biletlerinizi almak ve heyecana katılmak oldukça kolaydır.

    Milli Piyango sıralı bilet tam liste! 31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu

    Yılbaşı Çekilişi Sonuçları: Kim Ne Kadar Kazandı?

    2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Çekilişin ardından, 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin belirlenmesinin yanı sıra, amorti ve teselli ikramiyeleri de duyurulacak. Geçtiğimiz yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiye, tam bilet olarak satılan bir bilete çıkmıştı ve bu yıl da büyük ikramiye aynı şekilde belirli bir biletin sahibine verilecek.

    Milli Piyango sıralı bilet tam liste! 31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu

    Yılbaşı çekilişiyle birlikte, her bilet türü için ayrı ayrı ikramiye dağıtımı yapılacak. Tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet sahipleri, kazandıkları tutarları kolaylıkla öğrenebilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçlar, çekilişin hemen ardından sisteme yüklenecek ve bilet sahipleri, bilet numaralarını girerek kazandıkları ikramiyeyi sorgulayabilecekler.

    Çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz: Milli Piyango Sonuç Sorgulama

    Milli Piyango sıralı bilet tam liste! 31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu
    25.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0080001016096901712050184280023991802746740295132033835904717790576228
    0597351062677606875420687825075098407605850817045090089309211160977771
    0989219101044110537771093630111170611762771271904148748616226001656067
    1694517169787017370591793899186343219005531913855193135319517241965257
    2068247208018721477732151398216228522528352322878232623523555172372658
    2407619246612325119942551413272492728482232871290288100628851822885495
    2908513298322529919393070823314423632083733364722336685934472493538178
    3583608360148636410433763841376789537695404013113413540441407684156675
    4253496427315943687684372178446051246414034705279493191749524555198995
    5234994529248453146215458427547302555763375656488567418857677445816891
    5831295583785858509105888840597281661032556233354629811463024056319734
    6331691634341964204086545926656654365903786591953664100466494746673106
    6744575675570969260106942643706953571315197173896735575475308877687566
    7776833778442978193367945102800255780206928069759810508682129838286581
    8398888843056884401958624750862903686306688684631878044287924788878873
    8904423899857490015999053262913036391437869176340919843592746259301138
    9380921939962094001479477808957490696673089736378980692799271539968668
    Milli Piyango sıralı bilet tam liste! 31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu
    50.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0261321047545005929170676425080377208498900856549097950010256641063144
    1072017108065313043931382286156943216971911782583183557524777882497101
    2519527257869326223732749102280879028886312888645290436829213563073804
    3095915322733433120243338790334424434187853575496389190442082894231950
    4237544425069245932504763508491250250276395089830516991351915835271415
    5487791587580659226345998095601667160211556316678647333665059406520664
    6608880668939168922216905302704807870664327120299714680271813307553970
    7721580777794278525397912834797020279898648016211801662280385598119355
    8359086842854684798738526209854218186161698760159876314789483488983812
    9474653956326096158079676207971690297352259770843978486498454759954829
    Milli Piyango sıralı bilet tam liste! 31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu
    100.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0153013021971703202690584849065448608100561085923137121614548261470394
    1542694164128919401471990669211902421362902552923255891626203482662893
    2888884327385833374043380008338235534116243416157343233934868913569745
    3600442363808338693653989553400588647651414817052511059652828475719480
    5793144606658460801226099743612830961405246295281631585965945266816915
    6929158727735773749957457398749740976720267804124789683780098788117924
    8171737827800483063378321559852518285254128652775870520688311238895520
    8900548891752292624329374254943041994716529484425976640899205499953963
    Milli Piyango sıralı bilet tam liste! 31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu
    60.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    12239705234525
    6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    2432263386441340639864821966535590971496267755558814277985092878873296
    1.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0123038033398712678952220793295107230375623082169318062735627904064183
    4130952499428651912566841369712720773283197332789740491892356389692877
    1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0053361082931209431611013914104924517614712124305233212024241602730309
    2904364306928931360163241832380914338187613991995403876442479104875739
    5037854572558265643036791989781540778329288100382853526187326309063368
    Milli Piyango sıralı bilet tam liste! 31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu

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