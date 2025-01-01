31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com’da; Sıralı tam liste

Yılbaşı Çekilişi Sonuçları: Kim Ne Kadar Kazandı?
2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Çekilişin ardından, 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin belirlenmesinin yanı sıra, amorti ve teselli ikramiyeleri de duyurulacak. Geçtiğimiz yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiye, tam bilet olarak satılan bir bilete çıkmıştı ve bu yıl da büyük ikramiye aynı şekilde belirli bir biletin sahibine verilecek.
Yılbaşı çekilişiyle birlikte, her bilet türü için ayrı ayrı ikramiye dağıtımı yapılacak. Tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet sahipleri, kazandıkları tutarları kolaylıkla öğrenebilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçlar, çekilişin hemen ardından sisteme yüklenecek ve bilet sahipleri, bilet numaralarını girerek kazandıkları ikramiyeyi sorgulayabilecekler.
Çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz: Milli Piyango Sonuç Sorgulama