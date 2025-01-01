31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com’da; Sıralı tam liste

Milli Piyango Biletleri ve Çekiliş Nasıl Oynanır?

Milli Piyango çekilişine katılmak için, üzerinde numara bulunan biletleri satın almanız yeterlidir. Biletler "tam", "yarım" ve "çeyrek" olmak üzere üç farklı türde satılmaktadır. Tam biletler yalnızca bir adet numara taşırken, yarım biletler iki ayrı bilette aynı numarayı taşır. Çeyrek biletlerde ise dört farklı bilette aynı numara bulunur. Her bilet türü, kendi fiyatına göre belirli bir oranla ikramiye kazanma şansı sunar.