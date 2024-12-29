Kerem ve Orkun üzüldü! Sporting Lizbon Benfica 1-0 MAÇ SONUCU

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kadrosunda bulunduğu Benfica, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Kırmızı beyazlılar, Geny Catamo'nun golüyle Sporting Lizbon'a 1-0 yenildi ve 2024'ü puan kaybıyla kapattı.

Bu sonuçla Sporting Lizbon puanını 40'a yükseltti. Benfica ise 38'de kaldı.

Bizim Çocuklar'ın yer aldığı Portekiz devi Braga ile sahasında karşılaşacak. Yeşil beyazlılar ise V.Guimaraes'e konuk olacak.