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Kerem ve Orkun üzüldü! Sporting Lizbon Benfica 1-0 MAÇ SONUCU

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Süper Ligi'nin 16. haftasında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Lizbon derbisini ev sahibi ekip, Geny Catmo'nun golüyle 1-0 kazandı. Yeşil beyazlılar 1 haftalık aranın ardından yeniden zirveye oturdu.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 16:33 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 01:31
Kerem ve Orkun üzüldü! Sporting Lizbon Benfica 1-0 MAÇ SONUCU

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    Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kadrosunda bulunduğu Benfica, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Kırmızı beyazlılar, Geny Catamo'nun golüyle Sporting Lizbon'a 1-0 yenildi ve 2024'ü puan kaybıyla kapattı.

    Bu sonuçla Sporting Lizbon puanını 40'a yükseltti. Benfica ise 38'de kaldı.

    Bizim Çocuklar'ın yer aldığı Portekiz devi Braga ile sahasında karşılaşacak. Yeşil beyazlılar ise V.Guimaraes'e konuk olacak.

    Geny Catamo (REUTERS)Geny Catamo (REUTERS)

    CATAMO GOL PERDESİNİ AÇTI

    Karşılaşmada ilk gol ev sahibi Sporting Lizbon'dan geldi. Geny Catamo, 29. dakikada kale çizgisini geçmeyi başardı ve yeşil beyazlılar 1-0 öne geçirdi. Mücadele bu sonuça sona erdi.

    Kerem Aktürkoğlu (AFP)Kerem Aktürkoğlu (AFP)

    KEREM VE ORKUN İLK 11'DE

    Benfica'nın Sporting Lizbon deplasmanındaki zorlu mücadelesinde Orkun Kökçü ve Kerem. Aktürkoğlu ilk 11'de görev yaptı. İki futbolcu takımlarının sahadan galibiyetle ayrılması için gayret gösterdi.

    Orkun 90 dakika sahada kalırken Kerem ise 75'te yerini Niklas Jan-Beste'ye bıraktı.

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