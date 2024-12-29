Galatasaray’da biletler kesildi! 5 ayrılık birden

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için kolları sıvadı.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için kolları sıvadı.
Cimbom, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle hem Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 5. yıldızı takmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna sonuna kadar devam istiyor.
Adı Paulo Dybala, Georges Mikautadze, Milan Skriniar ve Issa Kabore gibi birçok yıldızla anılan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmayı planlıyor.
Fotomaç'ın haberine göre sarı kırmızılıların; Victor Nelsson, Yusuf Demir, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech ve Elias Jelert ile yollarını ayırması bekleniyor.