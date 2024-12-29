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Galatasaray'da biletler kesildi! 5 ayrılık birden

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler yapılacak transferlere çevrilirken, takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, 5 yıldız isimle yolları ayırma karar aldı. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 15:16 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 15:16
Galatasaray’da biletler kesildi! 5 ayrılık birden

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    Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için kolları sıvadı.

    Galatasaray’da biletler kesildi! 5 ayrılık birden

    Cimbom, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle hem Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 5. yıldızı takmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna sonuna kadar devam istiyor.

    Galatasaray’da biletler kesildi! 5 ayrılık birden

    Adı Paulo Dybala, Georges Mikautadze, Milan Skriniar ve Issa Kabore gibi birçok yıldızla anılan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

    Galatasaray’da biletler kesildi! 5 ayrılık birden

    Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmayı planlıyor.

    Galatasaray’da biletler kesildi! 5 ayrılık birden

    Fotomaç'ın haberine göre sarı kırmızılıların; Victor Nelsson, Yusuf Demir, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech ve Elias Jelert ile yollarını ayırması bekleniyor.

    Galatasaray’da biletler kesildi! 5 ayrılık birden

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