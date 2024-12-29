Galatasaray’da biletler kesildi! 5 ayrılık birden

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Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için kolları sıvadı.

Cimbom, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle hem Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 5. yıldızı takmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna sonuna kadar devam istiyor.