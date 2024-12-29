Beşiktaş’ın yeni başkanı kim oldu? 29 Aralık Beşiktaş Başkanlık Seçimi oy sonuçları: Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı kaç oy aldı?

Beşiktaş'ta yeni başkanını belirleyecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul için geri sayım başladı. 29 Aralık Pazar günü yapılacak olan seçimde, mevcut başkan Hüseyin Yücel ve daha önce üç kez başkan adayı olan Serdal Adalı yarışacak.
Beşiktaş'ta yeni başkanını belirleyecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul için geri sayım başladı. 29 Aralık Pazar günü yapılacak olan seçimde, mevcut başkan Hüseyin Yücel ve daha önce üç kez başkan adayı olan Serdal Adalı yarışacak.
Seçim Tarihi ve Saat: 29 Aralık'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda
Beşiktaş'ın yeni başkanını belirleyecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul, 29 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Seçim saat 10.00'da başlayacak ve Beşiktaş'ın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Toplantı, başkanlık divanı seçimiyle başlayacak, ardından başkan adaylarının programlarını takdim etmesiyle devam edecek ve son olarak başkan ve yönetim kurulu seçimi yapılacak.
Başkan Adaylarının Yönetim Kurulu Listeleri
Beşiktaş başkanlık seçiminde iki önemli aday bulunuyor. Mevcut başkan Hüseyin Yücel, yönetim kurulu listesinde Mete Vardar, Onur Göçmez, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Aslı Üstünkaya gibi isimlere yer verirken, karşısındaki aday Serdal Adalı da Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Çağatay Abraş gibi güçlü isimlerle yönetimini oluşturdu.
Beşiktaş Başkanlık Adayları Kimler?
Beşiktaş'ın yeni başkanını belirleyecek seçimde iki güçlü aday bulunuyor. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün kurucusu ve Avrupa'da Europe Cup şampiyonluğu yaşamış bir isim olarak tanınıyor. Yücel, Beşiktaş'ta daha önce yönetim kurulu üyeliği ve asbaşkanlık görevlerinde de bulunmuştu.
Serdal Adalı ise daha önce Beşiktaş başkanlık seçimlerinde üç kez aday olmuş bir isim. Adalı, Adalı Holding'in sahibi olup, Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanlığını da yürütmektedir. Beşiktaş kulübünde asbaşkanlık ve futbol komitesi gibi görevler üstlenmiş olan Adalı, kulüp için yaptığı projelerle de biliniyor.
Yönetim Kurulu Listeleri
Hüseyin Yücel Yönetim Kurulu Listesi:
Mete Vardar
Onur Göçmez
Sencer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Deniz Güven
Aslı Üstünkaya
Sertaç Yazar
Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesi:
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
A. Orhan Özalp
Mustafa Mollaoğlu
Uğur Fora
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Levent Ağan
Özkan Arseven