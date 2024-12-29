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Beşiktaş'ın yeni başkanı kim oldu? 29 Aralık Beşiktaş Başkanlık Seçimi oy sonuçları: Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı kaç oy aldı?

Beşiktaş'ta olağanüstü bir seçim süreci başlamak üzere. 2023 yılının Aralık ayında göreve başlayan Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel'in, yerini alacak yeni başkan için Beşiktaş Kongresi'nin toplanmasına çok az kaldı. Normalde 2025 yılında yapılması beklenen başkanlık seçimi, yaşanan gelişmelerin ardından öne çekildi ve yeni başkan, kongre üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 11:09 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 11:10
Beşiktaş’ın yeni başkanı kim oldu? 29 Aralık Beşiktaş Başkanlık Seçimi oy sonuçları: Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı kaç oy aldı?

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    Beşiktaş'ta yeni başkanını belirleyecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul için geri sayım başladı. 29 Aralık Pazar günü yapılacak olan seçimde, mevcut başkan Hüseyin Yücel ve daha önce üç kez başkan adayı olan Serdal Adalı yarışacak.

    Beşiktaş Başkanlık Seçimi kim kazandı? 29 Aralık Beşiktaş Başkanlık Seçimi oy sonuçları

    Seçim Tarihi ve Saat: 29 Aralık'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda

    Beşiktaş'ın yeni başkanını belirleyecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul, 29 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Seçim saat 10.00'da başlayacak ve Beşiktaş'ın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Toplantı, başkanlık divanı seçimiyle başlayacak, ardından başkan adaylarının programlarını takdim etmesiyle devam edecek ve son olarak başkan ve yönetim kurulu seçimi yapılacak.

    Beşiktaş Başkanlık Seçimi kim kazandı? 29 Aralık Beşiktaş Başkanlık Seçimi oy sonuçları

    Başkan Adaylarının Yönetim Kurulu Listeleri

    Beşiktaş başkanlık seçiminde iki önemli aday bulunuyor. Mevcut başkan Hüseyin Yücel, yönetim kurulu listesinde Mete Vardar, Onur Göçmez, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Aslı Üstünkaya gibi isimlere yer verirken, karşısındaki aday Serdal Adalı da Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Çağatay Abraş gibi güçlü isimlerle yönetimini oluşturdu.

    Beşiktaş Başkanlık Seçimi kim kazandı? 29 Aralık Beşiktaş Başkanlık Seçimi oy sonuçları

    Beşiktaş Başkanlık Adayları Kimler?

    Beşiktaş'ın yeni başkanını belirleyecek seçimde iki güçlü aday bulunuyor. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün kurucusu ve Avrupa'da Europe Cup şampiyonluğu yaşamış bir isim olarak tanınıyor. Yücel, Beşiktaş'ta daha önce yönetim kurulu üyeliği ve asbaşkanlık görevlerinde de bulunmuştu.

    Serdal Adalı ise daha önce Beşiktaş başkanlık seçimlerinde üç kez aday olmuş bir isim. Adalı, Adalı Holding'in sahibi olup, Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanlığını da yürütmektedir. Beşiktaş kulübünde asbaşkanlık ve futbol komitesi gibi görevler üstlenmiş olan Adalı, kulüp için yaptığı projelerle de biliniyor.

    Beşiktaş Başkanlık Seçimi kim kazandı? 29 Aralık Beşiktaş Başkanlık Seçimi oy sonuçları

    Yönetim Kurulu Listeleri

    Hüseyin Yücel Yönetim Kurulu Listesi:

    Mete Vardar
    Onur Göçmez
    Sencer Sarp Aral
    Caner Bingöl
    Ahmet Budan
    Cüneyt Çilingiroğlu
    Fırat Fidan
    Deniz Güven
    Aslı Üstünkaya
    Sertaç Yazar

    Beşiktaş Başkanlık Seçimi kim kazandı? 29 Aralık Beşiktaş Başkanlık Seçimi oy sonuçları

    Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesi:

    Hakan Daltaban
    Murat Kılıç
    Çağatay Abraş
    A. Orhan Özalp
    Mustafa Mollaoğlu
    Uğur Fora
    Kaan Kasacı
    Merve Öztopaloğlu
    Levent Ağan
    Özkan Arseven

    Beşiktaş Başkanlık Seçimi kim kazandı? 29 Aralık Beşiktaş Başkanlık Seçimi oy sonuçları

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