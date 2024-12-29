Beşiktaş’ın yeni başkanı kim oldu? 29 Aralık Beşiktaş Başkanlık Seçimi oy sonuçları: Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı kaç oy aldı?

Beşiktaş Başkanlık Adayları Kimler?

Beşiktaş'ın yeni başkanını belirleyecek seçimde iki güçlü aday bulunuyor. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün kurucusu ve Avrupa'da Europe Cup şampiyonluğu yaşamış bir isim olarak tanınıyor. Yücel, Beşiktaş'ta daha önce yönetim kurulu üyeliği ve asbaşkanlık görevlerinde de bulunmuştu.

Serdal Adalı ise daha önce Beşiktaş başkanlık seçimlerinde üç kez aday olmuş bir isim. Adalı, Adalı Holding'in sahibi olup, Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanlığını da yürütmektedir. Beşiktaş kulübünde asbaşkanlık ve futbol komitesi gibi görevler üstlenmiş olan Adalı, kulüp için yaptığı projelerle de biliniyor.