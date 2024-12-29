Virgil van Dijk, Mohamed Salah ve Robertson (EPA) HEDEF OCAK'TA BİTİRMEK Haberin devamında Galatasaray'ın transferi Ocak ayında bitirmek istediği ve kış döneminde gerekirse bonservis ödemek istediği de belirtildi. Ayrıca van Dijk'a da ciddi bir maaş teklif önerileceği vurgulandı.

Mian Skiniar (AFP) SKRINIAR DA LİSTEDE Galatasaray, Virgil van Dijk ile birlikte PSG'den Milan Skriniar'ı da listesinde bulunduruyor. Dursun Özbek ve yönetiminin, iki oyuncudan birini bitirmeye çalıştığı kaydedildi.

Virgil van Dijk (EPA) 3 GOLDE ADI VAR Bu sezon 23 karşılaşmaya çıkan van Dijk, 2 kez fileleri sarsıp 1 de asist yaptı ve 2070 dakika sahada kaldı. Ayrıca düzenli olarak da milli takımda forma giyiyor.

Virgil van Dijk (EPA) KARİYERİNDE YOK YOK Virgil van Dijk kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 Premier Lig, 1 Süper Kupa, 1 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası, 2 İskoçya Kupası ve 1 İskoçya Lig Kupası bulunuyor. Ayrıca Liverpool'un da kaptanlığını üstleniyor.

Virgil van Dijk (EPA) GALATASARAY'IN DEZAVANTAJLARI Yıldız futbolcunun Galatasaray'ı gündemde iken 3 dezavantaj öne çıkıyor. İlki Liverpool'un şampiyonluk mücadelesini önde götürmesi. Şu ana kadar 1 kez bu kupayı kazanan Hollandalı futbolcu, bu başarıyı tekrarlamak üzere takımda kalabilir. Diğer yandan İngiliz devinin Hollandalı teknik direktörü Arne Slot. Tecrübeli teknik adamın sahadaki eli kulağı olan van Dijk'ın gitmemesi için her şeyi yapacaktır. Son madde ise dev takımların ve Suudi ekiplerinden gelmesi muhtemel yüksek seviyedeki maaş teklifleri. Victor Osimhen için dünya devine transfer çağrısı! Mourinho detayı Victor Osimhen için dünya devine transfer çağrısı! Mourinho detayı