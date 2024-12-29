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Galatasaray'dan dünyayı sallayacak hamle! Osimhen'i gölgede bırakacak

Ocak ayı ara transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda gündemin en sıcak bölgelerinden biri stoper. Victor Nelsson'un gönderilmesinin hesaplandığı Aslan'da yerine gelecek isim belirlenmeye çalışılıyor. Listede ise dünyayı sallayacak bir futbolcu var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 19:50 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 19:50

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    Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yürüyüşüne devam eden Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. 13 Ocak'ta başlayacak dönemde adından söz ettirecek hamleler yapmak isteyen teknik heyet ve yönetim, birçok ismi gündemine aldı. Ancak listede öyle bir yıldız var ki Victor Osimhen dahi gölgede kalabilir. İşte detaylar...

    Victor Nelsson (AA)Victor Nelsson (AA)

    NELSSON YOLCU

    Uzun süredir gidişi konusunda beklentiler oluşan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Victor Nelsson'un artık bileti kesildi. Malmö maçında ekranlara yansıyan görüntünün ardından Ocak ayında gönderilecek. Talipleri bekleniyor. İngiltere ve İspanya'dan takımların olduğu biliniyor.

    Danimarkalı stoperin yerini doldurmak için de ayrı bir operasyon yürütülüyor. Davinson Sanchez'e partnerlik yapabilecek bir dünya yıldızı için girişimler sürdürülüyor.

    Mohamed Salah ve Virgil van Dijk (EPA)Mohamed Salah ve Virgil van Dijk (EPA)

    VAN DIJK BOMBASI!

    Transfer için geniş yankı uyandıracak yıldızların peşine düşen Galatasaray, Virgil van Dijk ile ilgileniyor. Surinam asıllı Hollandalı futbolcu için Tuttomercato'nun haberine göre sarı kırmızılılar harekete geçti.

    Sözleşmeis sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki savunmacı için şimdiden transfer bitirilmek ve imza attırılmak isteniyor.

    Virgil van Dijk, Mohamed Salah ve Robertson (EPA)Virgil van Dijk, Mohamed Salah ve Robertson (EPA)

    HEDEF OCAK'TA BİTİRMEK

    Haberin devamında Galatasaray'ın transferi Ocak ayında bitirmek istediği ve kış döneminde gerekirse bonservis ödemek istediği de belirtildi. Ayrıca van Dijk'a da ciddi bir maaş teklif önerileceği vurgulandı.

    Mian Skiniar (AFP)Mian Skiniar (AFP)

    SKRINIAR DA LİSTEDE

    Galatasaray, Virgil van Dijk ile birlikte PSG'den Milan Skriniar'ı da listesinde bulunduruyor. Dursun Özbek ve yönetiminin, iki oyuncudan birini bitirmeye çalıştığı kaydedildi.

    Virgil van Dijk (EPA)Virgil van Dijk (EPA)

    3 GOLDE ADI VAR

    Bu sezon 23 karşılaşmaya çıkan van Dijk, 2 kez fileleri sarsıp 1 de asist yaptı ve 2070 dakika sahada kaldı. Ayrıca düzenli olarak da milli takımda forma giyiyor.

    Virgil van Dijk (EPA)Virgil van Dijk (EPA)

    KARİYERİNDE YOK YOK

    Virgil van Dijk kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 Premier Lig, 1 Süper Kupa, 1 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası, 2 İskoçya Kupası ve 1 İskoçya Lig Kupası bulunuyor. Ayrıca Liverpool'un da kaptanlığını üstleniyor.

    Virgil van Dijk (EPA)Virgil van Dijk (EPA)

    GALATASARAY'IN DEZAVANTAJLARI

    Yıldız futbolcunun Galatasaray'ı gündemde iken 3 dezavantaj öne çıkıyor. İlki Liverpool'un şampiyonluk mücadelesini önde götürmesi. Şu ana kadar 1 kez bu kupayı kazanan Hollandalı futbolcu, bu başarıyı tekrarlamak üzere takımda kalabilir. Diğer yandan İngiliz devinin Hollandalı teknik direktörü Arne Slot. Tecrübeli teknik adamın sahadaki eli kulağı olan van Dijk'ın gitmemesi için her şeyi yapacaktır. Son madde ise dev takımların ve Suudi ekiplerinden gelmesi muhtemel yüksek seviyedeki maaş teklifleri.

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