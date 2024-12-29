Fenerbahçe’de Anderson Talisca depremi! Kötü haber geldi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa uzanmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turlara yükselmek isteyen Fenerbahçe, Ocak ayı için kolları sıvadı ve birçok isimle görüşmelere başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yürütülen operasonun ilk sırasında Anderson Talisca bulunuyor.
Brezilyalı futbolcunun Suudi Arabsitan'da gösterdiği performansa rağmen Stefano Pioli tarafından istenmemesi nedeniyle ayrılığın eşiğine gelmesi üzerine Fenerbahçe devreye girmişti. Yapılan görüşmelerde belli bir mesafe kat edilmişti. Ancak Al-Nassr'dan kötü haber geldi.
"BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI"
Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Suudi Arabistan'da yayın yapan Onkaz'a konuşarak, Talisca ve Mane'ye teklifler geldiğini ancak bunların beklentilerin altında kaldığını duyurdu.