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Fenerbahçe'de Anderson Talisca depremi! Kötü haber geldi

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin listesindeki ilk isim Anderson Talisca. Brezilyalı yıldızın takıma kazandırılması için gerçekleştirilen temaslar sırasında flaş bir açıklama geldi. Kötü haber sonrası Kanarya'nın nasıl bir hamle yapacağı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 21:43 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 23:20
Fenerbahçe’de Anderson Talisca depremi! Kötü haber geldi

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    Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa uzanmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turlara yükselmek isteyen Fenerbahçe, Ocak ayı için kolları sıvadı ve birçok isimle görüşmelere başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yürütülen operasonun ilk sırasında Anderson Talisca bulunuyor.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca depremi! Kötü haber geldi

    Brezilyalı futbolcunun Suudi Arabsitan'da gösterdiği performansa rağmen Stefano Pioli tarafından istenmemesi nedeniyle ayrılığın eşiğine gelmesi üzerine Fenerbahçe devreye girmişti. Yapılan görüşmelerde belli bir mesafe kat edilmişti. Ancak Al-Nassr'dan kötü haber geldi.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca depremi! Kötü haber geldi

    "BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI"

    Al-Nassr'ın CEO'su Majed Al-Jumaan, Suudi Arabistan'da yayın yapan Onkaz'a konuşarak, Talisca ve Mane'ye teklifler geldiğini ancak bunların beklentilerin altında kaldığını duyurdu.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca depremi! Kötü haber geldi

    "TAKIMDA KALACAKLAR"

    Al-Jumaan, yaptığı açıklamanın devamında, Talisca ve Mane'nin takımda kalacağını belirtti.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca depremi! Kötü haber geldi

    8 GOLÜ VAR

    Bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan Anderson Talisca, Riyad temsilcisinin formasıyla çıktığı 19 karşılaşmada 8 kez fileleri sarstı. 6'sını ligde, 2'sini ise Asya Şampiyonla Ligi'nde kaydetti.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca depremi! Kötü haber geldi

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    alisca hakkında, "Futbolda transfer kolay bir şey değil. Fakat şu anda Türkiye'deki çıtalar yukarı çıktı. Bir sözle geldik. Taraftarımızı mutlu etmek için güzel bir kadro kurduk. Fakat futbolda da bir hamle yapmadan çok rahat eden biri değilim. Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil. Çocuğun 11 milyon Euro maaşı var. Çok zor ama olursa transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca depremi! Kötü haber geldi

    YENİ HAMLE MERAK KONUSU

    Talisca hakkında yapılan bu açıklamanın ardından Fenerbahçe'nin 10 numara mevkisinde nasıl bir aksiyon alacağı ve transfere yön vereceği merakla bekleniyor.

    Fenerbahçe’de Anderson Talisca depremi! Kötü haber geldi

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