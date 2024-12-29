Victor Osimhen için dünya devine transfer çağrısı! Mourinho detayı

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray 'da ara transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı ekipte birbirinden önemli futbolcular, dönemin en gözde isimleri arasında bulunuyor. Hem gelecek hem de gidecek oyuncuların kadro yapılanmasında büyük rol oynayacağı süreçte flaş gelişmeler yaşanıyor.

Victor Osimhen (AA)

15 MAÇTA 17 GOLE DAMGA VURDU

Bu sezon kiralık anlaşması ile Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen, dünya devlerinin takibinde bulunuyor. Nijeryalı yıldızın transferinde nasıl bir rota izleneceği ve kararının ne olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Bu sezon çıktığı 15 karşılaşmada 12 gol atan ve 5 de asist yapan 26 yaşındaki forvet için flaş bir çağrı geldi. Ayrıca Jose Mourinho detayına da yer verildi.