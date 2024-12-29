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Victor Osimhen için dünya devine transfer çağrısı! Mourinho detayı

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin kadrosundaki yıldızlar da sürecin en gözde isimleri arasında. Özellikle de Victor Osimhen. Nijeryalı futbolcu için dünya devine transfer çağrısında bulunuldu ve takımdaki en önemli futbolculardan birini satması gerektiği ifade edildi. Ayrıca Jose Mourinho detayı da verildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 18:11 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 18:23
Victor Osimhen için dünya devine transfer çağrısı! Mourinho detayı

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    Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı ekipte birbirinden önemli futbolcular, dönemin en gözde isimleri arasında bulunuyor. Hem gelecek hem de gidecek oyuncuların kadro yapılanmasında büyük rol oynayacağı süreçte flaş gelişmeler yaşanıyor.

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    15 MAÇTA 17 GOLE DAMGA VURDU

    Bu sezon kiralık anlaşması ile Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen, dünya devlerinin takibinde bulunuyor. Nijeryalı yıldızın transferinde nasıl bir rota izleneceği ve kararının ne olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

    Bu sezon çıktığı 15 karşılaşmada 12 gol atan ve 5 de asist yapan 26 yaşındaki forvet için flaş bir çağrı geldi. Ayrıca Jose Mourinho detayına da yer verildi.

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    OSIMHEN ÇAĞRISI

    Sezona Erik Ten Hag ile başlayan ve sonrasında alınan kötü sonuçlarla birlikte yoluna Ruben Amorim ile devam eden Manchester United'da süreç istenen gibi gitmiyor. İngiliz devi, Sir Alex Ferguson'dan sonra saman alevi gibi parlayan performanslarla gündeme gelen Kırmızı Şeytanlar, uluslar arası arenada ise sadece Jose Mourinho ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.

    Manchester Evening, United'a Victor Osimhen çağrısında bulundu.

    Harry Maguire (AP)Harry Maguire (AP)

    ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

    Premier Lig'de şu anda 14. sırada bulunan Manchester United, ilk beş basamaktaki takımlarla 3 maç oynayacak. Newcastle ve Liverpool ile kısa süre içerisinde karşı karşıya gelmesinin yanı sıra Arsenal ile FA Kupası'nda kozlarını paylaşacak.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    JOSE MOURINHO DETAYI

    Sitede yer alan haberde Ruben Amorim'in geleceğinin yorumlandığının haberde, alınan kararlar, oyuncuların durumu ve elde edilen skorlar yorumlandı. Ayrıca Jose Mourinho'nun da zor bir dönemden geldiği ve Lig Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığının altı çizildi. Ayrıca 25 maç kaybetmediği de vurgulandı.

    Amorim'in de aynı başarıyı yakalaması halinde takımın başında kalabileceği söylendi. Ayrıca genç teknik adamın, kendisinin 2 yıl sonra değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

    Marcus Rashford (REUTERS)Marcus Rashford (REUTERS)

    RASHFORD'U SATIN

    Haberin devamında hücum oyuncularının verimsizliğine değinilirken Joshua Zirkzee ve Rasmus Hojlund'un yetersiz olduğu ve Marcus Rashford'un satılması gerektiği belirtildi.

    Marcus Rashford (REUTERS)Marcus Rashford (REUTERS)

    KİRALANMASI MAKUL OLABİLİR

    Haberin devamında hücum oyuncularının verimsizliğine değinilirken Joshua Zirkzee ve Rasmus Hojlund'un yetersiz olduğu ve Marcus Rashford'un satılması gerektiği belirtildi.

    Alıcısının bulunduğu İngiliz yıldız için devrede olduğu iddia edilen Arsenal için; "Şişkin bir maaşla suratsız bir düşük performanslı oyuncuyu almak, onların çalışma biçimleriyle uyuşmuyor. Kiralaması daha makul olabilir. Sancho'nun Dortmund'a dönmesi gibi. Marcus gitmedi ve golcü geçmişi olan bir forvet gelmeli" denildi.

    Rashford'un adı son günlerde Fenerbahçe ile anılıyordu. Yıldız futbolcunun adım adım ayrılığa yaklaştığı görülüyor.

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    "OSIMHEN'İ ALIN"

    Forvet önerisi için ise Victor Osimhen örnek gösterilerek; "Daha önce Wout Weghorst ile bu denendi ancak 31 maçta 2 gol atabildi. Ocak ayında çok yüksek kalibreli bir forvete ihtiyaç var. Belki bu transfer döneminde olmaz ancak sezon sonu Victor Osimhen alınmalı" ifadeleri kullanıldı.

    Dev forvet için sezon ortasında ayrılmaması konusundaki sabırsız bekleyiş de sürüyor. Özellikle taraftarlar, yıldız futbolcunun kiralık kontratını tamamlayarak veda etmesini istiyor.

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