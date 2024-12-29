Victor Osimhen için dünya devine transfer çağrısı! Mourinho detayı

Harry Maguire (AP)
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
Premier Lig'de şu anda 14. sırada bulunan Manchester United, ilk beş basamaktaki takımlarla 3 maç oynayacak. Newcastle ve Liverpool ile kısa süre içerisinde karşı karşıya gelmesinin yanı sıra Arsenal ile FA Kupası'nda kozlarını paylaşacak.
Jose Mourinho (AA)
JOSE MOURINHO DETAYI
Sitede yer alan haberde Ruben Amorim'in geleceğinin yorumlandığının haberde, alınan kararlar, oyuncuların durumu ve elde edilen skorlar yorumlandı. Ayrıca Jose Mourinho'nun da zor bir dönemden geldiği ve Lig Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığının altı çizildi. Ayrıca 25 maç kaybetmediği de vurgulandı.
Amorim'in de aynı başarıyı yakalaması halinde takımın başında kalabileceği söylendi. Ayrıca genç teknik adamın, kendisinin 2 yıl sonra değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Marcus Rashford (REUTERS)
RASHFORD'U SATIN
Haberin devamında hücum oyuncularının verimsizliğine değinilirken Joshua Zirkzee ve Rasmus Hojlund'un yetersiz olduğu ve Marcus Rashford'un satılması gerektiği belirtildi.
Marcus Rashford (REUTERS)
KİRALANMASI MAKUL OLABİLİR
Haberin devamında hücum oyuncularının verimsizliğine değinilirken Joshua Zirkzee ve Rasmus Hojlund'un yetersiz olduğu ve Marcus Rashford'un satılması gerektiği belirtildi.
Alıcısının bulunduğu İngiliz yıldız için devrede olduğu iddia edilen Arsenal için; "Şişkin bir maaşla suratsız bir düşük performanslı oyuncuyu almak, onların çalışma biçimleriyle uyuşmuyor. Kiralaması daha makul olabilir. Sancho'nun Dortmund'a dönmesi gibi. Marcus gitmedi ve golcü geçmişi olan bir forvet gelmeli" denildi.
Rashford'un adı son günlerde Fenerbahçe ile anılıyordu. Yıldız futbolcunun adım adım ayrılığa yaklaştığı görülüyor.
Victor Osimhen (AA)
"OSIMHEN'İ ALIN"
Forvet önerisi için ise Victor Osimhen örnek gösterilerek; "Daha önce Wout Weghorst ile bu denendi ancak 31 maçta 2 gol atabildi. Ocak ayında çok yüksek kalibreli bir forvete ihtiyaç var. Belki bu transfer döneminde olmaz ancak sezon sonu Victor Osimhen alınmalı" ifadeleri kullanıldı.
Dev forvet için sezon ortasında ayrılmaması konusundaki sabırsız bekleyiş de sürüyor. Özellikle taraftarlar, yıldız futbolcunun kiralık kontratını tamamlayarak veda etmesini istiyor.