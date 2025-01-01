PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Milli Piyango MPİ online yılbaşı bileti büyük ikramiye kaç numaraya çıktı

Bu yılki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu! Açıklanan bilgilere göre, 2024 yılının büyük ikramiye tutarı tam 600 milyon TL olarak belirlendi ve bu rekor ikramiye, tamamen dağıtım garantisiyle talihlilerini buldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 10:05
Milli Piyango MPİ online yılbaşı bileti büyük ikramiye kaç numaraya çıktı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milyonlarca insanın umutla beklediği bu büyük çekiliş, yılbaşı gecesinde gerçekleşti ve kazanan numaralar açıklandı. Büyük ikramiyenin yanı sıra teselli ödülleri ve amorti kazananlar da belirlendi. Şanslı numaralarınızı öğrenmek ve bu büyük heyecana ortak olmak için Milli Piyango'nun online sorgulama ekranını kullanabilir ve sonuçlara anında ulaşabilirsiniz. Yeni yıla umut dolu bir başlangıç yapın ve hayallerinizi gerçekleştirin!

    Büyük İkramiye Dağıtımı Nasıl Olacak?

    600 milyon TL'lik büyük ikramiye, çekilişte kazanan biletin türüne göre dağıtılacak. Ancak önemli bir detay var: Eğer büyük ikramiye, satılan dört çeyrek bilete ya da iki yarım bilete denk gelmezse, bu durumda ödül, isabet ettiği bilet türüne bakılmaksızın, kazanan satılmış biletler arasında eşit şekilde paylaştırılacak.

    Her yıl düzenlenen Yılbaşı Özel Çekilişi, yalnızca hayalleri gerçekleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda ülkemizdeki pek çok insan için umut dolu bir başlangıç anlamı taşıyor. Rekor ödülle birlikte bu yıl da yüzlerce kişinin hayatı değişebilir.

    Milli Piyango Online Yılbaşı Bileti Büyük İkramiye Kaç Numaraya Çıktı

    Büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar henüz açıklanmadı. Çekiliş sonuçları açıklandığında, kazanan numaraları ilk olarak bu haberden öğrenebilirsiniz!

    600.000.000 TL ikramiye kazanan numara
    1052448
    60.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    12239705234525
    6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    2432263386441340639864821966535590971496267755558814277985092878873296
    1.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0123038033398712678952220793295107230375623082169318062735627904064183
    4130952499428651912566841369712720773283197332789740491892356389692877
    1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0053361082931209431611013914104924517614712124305233212024241602730309
    2904364306928931360163241832380914338187613991995403876442479104875739
    5037854572558265643036791989781540778329288100382853526187326309063368
    100.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0153013021971703202690584849065448608100561085923137121614548261470394
    1542694164128919401471990669211902421362902552923255891626203482662893
    2888884327385833374043380008338235534116243416157343233934868913569745
    3600442363808338693653989553400588647651414817052511059652828475719480
    5793144606658460801226099743612830961405246295281631585965945266816915
    6929158727735773749957457398749740976720267804124789683780098788117924
    8171737827800483063378321559852518285254128652775870520688311238895520
    8900548891752292624329374254943041994716529484425976640899205499953963
    50.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0261321047545005929170676425080377208498900856549097950010256641063144
    1072017108065313043931382286156943216971911782583183557524777882497101
    2519527257869326223732749102280879028886312888645290436829213563073804
    3095915322733433120243338790334424434187853575496389190442082894231950
    4237544425069245932504763508491250250276395089830516991351915835271415
    5487791587580659226345998095601667160211556316678647333665059406520664
    6608880668939168922216905302704807870664327120299714680271813307553970
    7721580777794278525397912834797020279898648016211801662280385598119355
    8359086842854684798738526209854218186161698760159876314789483488983812
    9474653956326096158079676207971690297352259770843978486498454759954829
    25.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0080001016096901712050184280023991802746740295132033835904717790576228
    0597351062677606875420687825075098407605850817045090089309211160977771
    0989219101044110537771093630111170611762771271904148748616226001656067
    1694517169787017370591793899186343219005531913855193135319517241965257
    2068247208018721477732151398216228522528352322878232623523555172372658
    2407619246612325119942551413272492728482232871290288100628851822885495
    2908513298322529919393070823314423632083733364722336685934472493538178
    3583608360148636410433763841376789537695404013113413540441407684156675
    4253496427315943687684372178446051246414034705279493191749524555198995
    5234994529248453146215458427547302555763375656488567418857677445816891
    5831295583785858509105888840597281661032556233354629811463024056319734
    6331691634341964204086545926656654365903786591953664100466494746673106
    6744575675570969260106942643706953571315197173896735575475308877687566
    7776833778442978193367945102800255780206928069759810508682129838286581
    8398888843056884401958624750862903686306688684631878044287924788878873
    8904423899857490015999053262913036391437869176340919843592746259301138
    9380921939962094001479477808957490696673089736378980692799271539968668
    Son 6 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    001547002249014369016335016623044572045374062168079999092826
    099721117539125253136818174914176656201561203444205188225294
    236177236548251582261117262596263593277653321585326028337161
    343504349938350749356764357184383736397892403275420841433359
    445076450048506698523164528213549925577425591870595253598980
    647754663795669923685858689050692741699614711429729524741749
    764249767368775007781843786061791606791773802480830992832399
    842879896280902084904235919216919504919986967375988826993307
    Son 5 rakamına göre 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    02084026870332606080066570743208451084630935411112
    11432116821422916901183592033923544238792459126905
    27861280933049631841320033427934554391914446945355
    45542459234726648526502685190652700658576645966717
    66916671047155874543766137843983394887549031390336
    91153915309165292320924259298695282958009712098127
    Son 4 rakamına göre 4.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0120036209661120114112101424144514521955
    2065218125612611318938763911411443094471
    4656512952405592568258416442647670077109
    7143728473097538759783368431866795149551
    Son 3 rakamına göre 1.800 TL ikramiye kazanan numaralar
    005055160187242253260354390481
    492494592622627675695820858925
    Son 2 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar
    08202142617191---------------------

    Milli Piyango online yılbaşı bileti sorgulamak için tıklayınız