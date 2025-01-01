Milyonlarca insanın umutla beklediği bu büyük çekiliş, yılbaşı gecesinde gerçekleşti ve kazanan numaralar açıklandı. Büyük ikramiye nin yanı sıra teselli ödülleri ve amorti kazananlar da belirlendi. Şanslı numaralarınızı öğrenmek ve bu büyük heyecana ortak olmak için Milli Piyango 'nun online sorgulama ekranını kullanabilir ve sonuçlara anında ulaşabilirsiniz. Yeni yıla umut dolu bir başlangıç yapın ve hayallerinizi gerçekleştirin!

Büyük İkramiye Dağıtımı Nasıl Olacak?

600 milyon TL'lik büyük ikramiye, çekilişte kazanan biletin türüne göre dağıtılacak. Ancak önemli bir detay var: Eğer büyük ikramiye, satılan dört çeyrek bilete ya da iki yarım bilete denk gelmezse, bu durumda ödül, isabet ettiği bilet türüne bakılmaksızın, kazanan satılmış biletler arasında eşit şekilde paylaştırılacak.

Her yıl düzenlenen Yılbaşı Özel Çekilişi, yalnızca hayalleri gerçekleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda ülkemizdeki pek çok insan için umut dolu bir başlangıç anlamı taşıyor. Rekor ödülle birlikte bu yıl da yüzlerce kişinin hayatı değişebilir.