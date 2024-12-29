Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu (AA)

İşte Daltaban'ın sözleri;

"BU KOLTUKLAR EMANET"

"Çok anlamlı bir gündü. Beşiktaş genel kurul üyeleri teveccüh gösterdi, rekor katılım oldu. Genel kurul üyeleri, konu Beşiktaş olunca ne kadar duyarlı olduklarını gösterdi. İki değerli başkan adayı vardı. Projelerini sundular. İkisinin de en büyük temennisi, kim kazanırsa kazansın tek vücut olmaktı. Çok güzel ve çok anlamlı bir genel kurul geçerdik. Hüseyin Yücel ve ekibine de teşekkür ederim. Kardeşlik içerisinde seçimi tamamladık. Yarın sabah erkenden kulüpte işimizin başına geçiyoruz. Yapacak çok işimiz var. En büyük projelerimizden biri, camianın birlik ve beraberliğidir, camianın güven duygusunun tazelenme ihtiyacıdır. Serdal başkanım ve biz, sözlerini tutan insanlarız. Çünkü, çok kolay popülist sözler vermeyiz, düşünerek tartarak konuşuruz. Sayın Adalı da duymak istenenleri değil yapabileceklerini söyledi. Allah bize o tribünlere saygınlıkla dönmeyi, sözlerimizi tutmayı nasip eder inşallah. Beşiktaş neferiyiz. Bu koltukların emanet olduğunun bilincindeyiz. Camiama sevgilerimi saygılarımı sunuyorum."

"HÜSEYİN YÜCEL KAYBEDİLMEMELİDİR"

"Bugünden sonra tek yönümüz siyah beyaz Beşiktaş! Tek gerçeğimiz kutsal armamız, şanlı renklerimiz ve ortak ruhumuz. Bizim zaten ayrılan bir durumumuz yok. Beşiktaş'ın yönetim tarzıyla ilgili sözlerimiz vardı. Camianın kaybetmemesi gereken değeri Hüseyin Yücel'dir. O bu camiaya hizmet etmiş Beşiktaş gönüllüsüdür, kimse küstüremez, küstürülmesine izin vermeyiz."

"YARIN SABAH İMZA YETKİMİZ OLACAK!"

"Ümraniye'ye gitmesi gerekenler gidecek. Geçmiş yönetimimizin en önemli sorunlarından biri çok başlılıktı. Serdal Başkanımız söyledi, herkes yapacağı işi biliyor. Ben ikinci başkanım. Serdal Başkanımız, futbolu ilk başta tek başına üstlendi. Oraya bir yapı kuracak. Bizim Ümraniye'de işimiz yok. Başkanımız 'Gelin, destek verin' demesi dışında Ümraniye görev alanımız değil. Tüm yönetimimiz ne yapacağını biliyor. Herkes başlamak için sabırsız. Yarın görevimizin başındayız. Bir gün bile kaybedecek zamanımız yok. Divan başkanımız söyledi, yarın sabah imza yetkisini alacağız. Yarın sabah erkenden işimizin başındayız."

"20-25 SENEM KAPALI'DA GEÇTİ SABIRSIZIM"

"Biz Beşiktaş'ın hizmetlisiyiz. O koltuğa, bir süre sonra kalkacağımı bilerek oturuyorum. Genel kurulun teveccühü bizi duygulandırdı ama bir o kadar da ağır bir yük yükledi üzerimize. Camiayı hüsrana uğratma lüksümüz yok. Ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Sayın Serdal Adalı, camiamızdan bir süre istedi. 1.5 sene süre istedi ve tanımını da yaptı ama biz 1 gün bile kaybetmeden çalışacağız. Beşiktaş camiası, üzülerek söylüyorum son 1 senede inancını kaybetti. İnanarak oy verdiği anlayışla karşılaşamadı. Bizim o güveni kurmak gibi bir görevimiz var. Benim yarın için elim ayağım titriyor, yarın sabah çalışmak için sab��rsızlanıyorum. Tribünlerden gelme biriyim. 20-25 senem 'kapalı'da geçti. Bizler çok büyük camiayız."