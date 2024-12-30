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Juve galibiyeti kaçırdı! Juventus Fiorentina 2-2 MAÇ SONUCU

İtalya 1. futbol ligi Serie A'da Juventus ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı atılan gollele 2-2 sona erdi.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 00:40 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 00:43
Juve galibiyeti kaçırdı! Juventus Fiorentina 2-2 MAÇ SONUCU

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    Bu sezon istediği sonuçları alamayan Juventus, Serie A'nın 18. haftasında Fiorentina'yı ağırladı. Torino temsilcisi 2 kez öne geçtiği mücadelede rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve 2024'ü puan kaybıyla kapattı.

    Khephren Thuram (EPA)Khephren Thuram (EPA)

    Karşılaşmada ilk gol Khephren Thuram'dan 20. dakikada geldi. Fransız oyuncunun ardından 38. dakikada Moise Kean, eski takımına karşı skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

    İkinci yarıda Thuram bir kez daha sahneye çıktı ve takımını ikici kez öne geçirdi. 87'de Riccardo Sottil, Floransa takımının 1 puanla ayılmasını sağlauan golü kaydetti.

    Bu sonuçla iki takımda puanını 32'ye yükseltti. Juventus 11 Ocak'ta derbisinde Torino ile deplasmanda karşılaşacak. Fiorentina ise 4 Ocak'ta Napoli'yi ağırlayacak.

    Kenan Yıldız mücadelenin 63. dakikasında Samuel Mbangula'nın yerine oyuna girdi.