Juve galibiyeti kaçırdı! Juventus Fiorentina 2-2 MAÇ SONUCU

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Juventus, Serie A'nın 18. haftasında Fiorentina'yı ağırladı. Torino temsilcisi 2 kez öne geçtiği mücadelede rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve 2024'ü puan kaybıyla kapattı.
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Juventus, Serie A'nın 18. haftasında Fiorentina'yı ağırladı. Torino temsilcisi 2 kez öne geçtiği mücadelede rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve 2024'ü puan kaybıyla kapattı.
Karşılaşmada ilk gol Khephren Thuram'dan 20. dakikada geldi. Fransız oyuncunun ardından 38. dakikada Moise Kean, eski takımına karşı skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Thuram bir kez daha sahneye çıktı ve takımını ikici kez öne geçirdi. 87'de Riccardo Sottil, Floransa takımının 1 puanla ayılmasını sağlauan golü kaydetti.
Bu sonuçla iki takımda puanını 32'ye yükseltti. Juventus 11 Ocak'ta derbisinde Torino ile deplasmanda karşılaşacak. Fiorentina ise 4 Ocak'ta Napoli'yi ağırlayacak.
Kenan Yıldız mücadelenin 63. dakikasında Samuel Mbangula'nın yerine oyuna girdi.