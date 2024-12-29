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Beşiktaş'ta tarihe geçen seçim! Rekoru kırdı: İşte kazanan isim

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş yeni başkanını seçti. Ahmet Nur Çebi'den görevi devralan Hasan Arat'ın istifasının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden siyah beyazlılarda, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkanlık için yarıştı. İki aday arasındaki rekabet için rekor katılım gerçekleşirken 13 bin 158 üye oy kullandı. Tarihe geçen seçimle birlikte 8901 oy alarak rakibine fark atan Serdal Adalı, kulübün 37. başkanı olarak seçildi. Adalı ve yönetimi 2025 yılının mayıs ayındaki seçime kadar görev yapacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 10:17 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 06:32
Beşiktaş’ta tarihe geçen seçim! Rekoru kırdı: İşte kazanan isim

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hasan Arat'ın istifasıyla birlikte Beşiktaş'ta başlayan olağanüstü seçimli genel kurul sürecinde sona gelindi. Siyah beyazlılarda istifanın ardından başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı arasındaki oy yarışını büyük bir farkla Adalı kazandı ve koltuğun yeni sahibi oldu.

    Serdal Adalı'dan zafer konuşması

    Hasan Arat ve Hüseyin Yücel (AA)Hasan Arat ve Hüseyin Yücel (AA)

    SANDIKLARA GÖRE SONUÇLAR

    1. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 148
    Serdal Adalı: 281

    2. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 124
    Serdal Adalı: 298

    3. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 168
    Serdal Adalı: 290

    4. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 145
    Serdal Adalı: 286

    5. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 120
    Serdal Adalı: 313

    6. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 125
    Serdal Adalı: 274

    7. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 135
    Serdal Adalı: 314

    8. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 139
    Serdal Adalı: 335

    9. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 163
    Serdal Adalı: 304

    10. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 116
    Serdal Adalı: 345

    11. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 131
    Serdal Adalı: 328

    12. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 137
    Serdal Adalı: 348

    Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

    13. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 119
    Serdal Adalı: 315

    14. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 136
    Serdal Adalı: 319

    15.SANDIK
    Hüseyin Yücel: 123
    Serdal Adalı: 381

    16. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 128
    Serdal Adalı: 386

    17. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 139
    Serdal Adalı: 399

    18. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 172
    Serdal Adalı: 360

    19. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 161
    Serdal Adalı: 409

    20.SANDIK
    Hüseyin Yücel: 191
    Serdal Adalı: 413

    21. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 188
    Serdal Adalı: 418

    22. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 137
    Serdal Adalı: 459

    23. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 157
    Serdal Adalı: 415

    24. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 158
    Serdal Adalı: 464

    25. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 177
    Serdal Adalı: 447

    TOPLAM
    Hüseyin Yücel: 3637
    Serdal Adalı: 8901

    Hüseyin Yücel Serdal Adalı'yı tebrik edip salondan ayrıldı

    Hüseyin Yücel, sayılan 16 sandığın ardından rakibini tebrik ederek salondan ayrıldı.

    SERDAL ADALI'DAN İLK SÖZLER

    Hüseyin Yücel'i geride bırakarak Beşiktaş Başkanı olarak seçilen Serdal Adalı, basın mensuplarına; "Tüm camiama teşekkür ediyorum. Tarifi zor şeyler yaşıyorum. Sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Yılbaşından sonra eski başkanları arayıp hepsini bir araya getirmeye çalışacağım" dedi.

    Yönetim kurulu üyelerini de alarak resmi sonuçların ardından konuşan Adalı, şunları söyledi;

    "Öncelikle aileme, 2 gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan ve desteğini esirgemeyen eşim Eren Adalı'ya teşekkür ediyorum. Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarım Serdal ve Celal'e ayrı teşekkür ederim. Rekor kırarak bize mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Hüseyin Yücel'i de verdiği mücadeleden dolayı kutluyor, kendisine ve eşine saygılarımı gönderiyorum.

    7'den 70'e tüm Beşiktaşlılara teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz sürecinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen hain kumpas sonrasında Tayfur Havutçu, Ahmet Ateş ve eşlerine borç bilirim.

    Aldığımız görevin ve sorumluluğun farkındayız. En güzel günlere birlikte taşıyacağız. Artık yeni bir dönem başlıyor. Herkesin desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Beşiktaş böyle güzel günlere ulaşacaktır. Kazanan Beşiktaş olmuştur."

    Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu (AA)Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu (AA)

    SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

    Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

    Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç.

    Serdal Adalı (İHA)Serdal Adalı (İHA)

    SERDAL ADALI 4. KEZ YARIŞTI

    Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarıştı.

    Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

    29 Aralık 2024 tarihindeki seçimde ise Hüseyin Yücel'e karşı zafer elde etti.

    Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı (İHA)Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı (İHA)

    SON 5 BAŞKAN OLAĞANÜSTÜ KONGREYLE GÖREVE GELDİ

    Beşiktaş'ta görev yapan son 5. başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve seçildi.

    Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturmuştu.

    Adalı olağanüstü seçimli genel kurulla göreve gelen üst üste 5. başkan oldu.

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