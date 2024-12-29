SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Serdal Adalı'dan seçim sonrasında ilk sözler!

Beşiktaş'ın 37. başkanı olarak seçilen Serdal Adalı, seçim sonuçlarında yakalanan farkın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adalı, herkese teşekkür ederek yılbaşından sonra eski başkanları bire araya getirmeye çalışacağını söyledi. Ayrıca Hüseyin Yücel'e de övgüler yadğırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 21:58 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 22:32
Serdal Adalı’dan seçim sonrasında ilk sözler!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon geçirdiği sancılı günlerin ardından Hasan Arat'ın istifa ettiği Beşiktaş'ta koltuğu Hüseyin Yücel oturmuş ve kısa süre sonra olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.

    Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel (AA)Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel (AA)

    29 Aralık'ta 13 bin 158 kongre üyesinin sandığa gitti seçimde Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel yarıştı. Adalı, rakibini büyük bir farkla kzanarak 37. başkan olarak seçildi.

    Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı (AA)Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı (AA)

    ESKİ BAŞKANLARI BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIM

    16. sandıktaki oy sayımının ardından salona veda eden Hüseyin Yücel'in ardından baısn mensuplarına konuşan Serdal Adalı; "Tüm camiama teşekkür ediyorum. Tarifi zor şeyler yaşıyorum. Sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Yılbaşından sonra eski başkanları arayıp hepsini bir araya getirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

    Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

    Seçimin ardından kongre üyeleirnin karşısına çıkan Adalı, zafer konuşmasında ise şunları söyledi;

    "Öncelikle aileme, 2 gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan ve desteğini esirgemeyen eşim Eren Adalı'ya teşekkür ediyorum. Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarım Serdal ve Celal'e ayrı teşekkür ederim. Rekor kırarak bize mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Hüseyin Yücel'i de verdiği mücadeleden dolayı kutluyor, kendisine ve eşine saygılarımı gönderiyorum.

    7'den 70'e tüm Beşiktaşlılara teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz sürecinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen hain kumpas sonrasında Tayfur Havutçu, Ahmet Ateş ve eşlerine borç bilirim.

    Aldığımız görevin ve sorumluluğun farkındayız. En güzel günlere birlikte taşıyacağız. Artık yeni bir dönem başlıyor. Herkesin desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Beşiktaş böyle güzel günlere ulaşacaktır. Kazanan Beşiktaş olmuştur."

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İsmail Haniye suikastında sır perdesi çözüldü mü? İsrail anlattı Hamas yalanladı
    Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyonla mücadele mesajı! Düşüş başladı
    Beşiktaş yeni başkanını seçti! İşte kazanan isim
    Öcalan ne zaman PKK lağv olsun çağrısı yapacak? Pervin Buldan’dan İmralı açıklaması: TBMM’deki partilerle görüşülecek
    Moskova - Bakü hattında ’uçak’ krizi! Aliyev Rusya örtbas etme niyetinde deyip tazminat istedi... Putin’le iki günde iki görüşme
    Ahmet Şara’dan yeni dönem vurgusu: Terör örgütü PKK/YPG’nin özerklik hayallerine ket vurdu
    Galatasaray’dan dünyayı sallayacak hamle! Osimhen’i gölgede bırakacak
    MHP’den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: 100 yılın fırsatı ortaya çıktı
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak
    EMEKLİLİĞE 46 BİN TL KAZANÇ! Asgari ücretle tüm ödemeler değişti... İşte yeni rakamlar
    DEM’den İmralı açıklaması! Öcalan Çağrı yaparım deyip PKK’nın selasını okudu: Erdoğan ve Bahçeli’nin paradigmasına katkıya hazırım
    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!
    Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    İşte Yeni GAP Eylem Planı: 570 bini aşkın istihdam, 496 milyar TL kaynak
    Bir yılda 17 ülke 19 ziyaret! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi