Serdal Adalı’dan seçim sonrasında ilk sözler!

Serdal Adalı (AA)

Seçimin ardından kongre üyeleirnin karşısına çıkan Adalı, zafer konuşmasında ise şunları söyledi;

"Öncelikle aileme, 2 gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan ve desteğini esirgemeyen eşim Eren Adalı'ya teşekkür ediyorum. Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarım Serdal ve Celal'e ayrı teşekkür ederim. Rekor kırarak bize mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Hüseyin Yücel'i de verdiği mücadeleden dolayı kutluyor, kendisine ve eşine saygılarımı gönderiyorum.

7'den 70'e tüm Beşiktaşlılara teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz sürecinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen hain kumpas sonrasında Tayfur Havutçu, Ahmet Ateş ve eşlerine borç bilirim.

Aldığımız görevin ve sorumluluğun farkındayız. En güzel günlere birlikte taşıyacağız. Artık yeni bir dönem başlıyor. Herkesin desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Beşiktaş böyle güzel günlere ulaşacaktır. Kazanan Beşiktaş olmuştur."