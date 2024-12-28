Muslera için Boca Juniors iddiası!

2011-2012 sezonundan beri Galatasaray'da oynayan ve sayısız başarıya imza atan 38 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi bu yaz sona erecek deneyimli isim için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



Boca Noticias'ta yer alan habere göre, Muslera için yeni bir talip daha ortaya çıktı. Güney Amerika devi Boca Juniors'ın listesine Muslera'yı da aldığı aktarıldı.



Haberde, Boca Juniors'ın kalesini koruyan Sergio Romero'nun ayrılık ihtimalinin doğmasının ardından kulüpte bazı yöneticilerin Fernando Muslera'yı istediği belirtildi.



Uruguaylı file bekçisinin tecrübesinin ve hala fit oluyor olmasının takıma büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.