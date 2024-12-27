Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı.



Suudi Arabistan ekibinden yapılan paylaşımda, "Merhaba İmparator" ifadeleri kullanıldı. Terim'in videodaki, "Bunun için vakit yok, videoyu bitirelim ve hemen işe başlayalım" sözleri dikkat çekti.

• مع "الإمبراطور" .. يستمر الزئير 🦁🤍



Merhaba, İmparator! 🤝 pic.twitter.com/MId83Q7sgl — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) December 27, 2024

"TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Fatih Terim, Al Shabab için yaptığı ilk açıklamada, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." diye konuştu.