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Al Shabab Fatih Terim'i resmen açıkladı!

Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı. 71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 08:53 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:10
Al Shabab Fatih Terim’i resmen açıkladı!

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    Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı.

    Suudi Arabistan ekibinden yapılan paylaşımda, "Merhaba İmparator" ifadeleri kullanıldı. Terim'in videodaki, "Bunun için vakit yok, videoyu bitirelim ve hemen işe başlayalım" sözleri dikkat çekti.

    "TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

    Fatih Terim, Al Shabab için yaptığı ilk açıklamada, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." diye konuştu.

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    SÖZLEŞME ŞARTLARI

    71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.

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