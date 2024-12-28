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Hakim Ziyech'ten şok talep! Tüm planlar değişti

Galatasaray'ın vedalaşmaya hazırlandığı Hakim Ziyech cephesinde şoke eden gelişmeler yaşıyor. Faslı yıldızın ayrılmak için sunduğu şart, ara transferde önemli takviyeler yapması beklenen Cimbom'u köşeye sıkıştırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 12:21 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 12:21
Hakim Ziyech’ten şok talep! Tüm planlar değişti

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    Hocası Okan Buruk'a oynamadığı için mutsuz olduğunu söyleyen Hakim Ziyech, kendisine kulüp arıyor. Galatasaray tarafı, Faslı yıldızdan bonservis talep etmeyecek. Ancak Ziyech sözleşme feshi için sezon sonuna kadar geçerli alacaklarını talep ediyor.

    Hakim Ziyech’ten şok talep! Tüm planlar değişti

    Sergio Oliveira sezon başında ayrılırken 2 yıllık maaşının büyük çoğunluğunu tazminat olarak almıştı. Sabah'ta yer alan habere göre; yıllık maliyeti 5.5 milyon Euro'yu (202 milyon TL) geçen Ziyech de benzer hamleyle sarı-kırmızılı yönetimi sıkıştırdı.

    Hakim Ziyech’ten şok talep! Tüm planlar değişti

    Öte yandan İngiltere'den Everton ve West Ham United kulüplerinin Hakim Ziyech ile ilgilendiği gelen haberler arasında.

    Hakim Ziyech’ten şok talep! Tüm planlar değişti

    Ziyech Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

    Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Faslı futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.

    Hakim Ziyech’ten şok talep! Tüm planlar değişti

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