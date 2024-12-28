Hakim Ziyech’ten şok talep! Tüm planlar değişti

Hocası Okan Buruk'a oynamadığı için mutsuz olduğunu söyleyen Hakim Ziyech, kendisine kulüp arıyor. Galatasaray tarafı, Faslı yıldızdan bonservis talep etmeyecek. Ancak Ziyech sözleşme feshi için sezon sonuna kadar geçerli alacaklarını talep ediyor.