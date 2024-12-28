SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Paris - Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart'ta oynanacak!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ertelenen Paris Basketball maçının 3 Mart'ta oynanacağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 14:55 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 14:55
Paris - Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart’ta oynanacak!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ertelenen Paris Basketball maçının 3 Mart'ta oynanacağını duyurdu.

    İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

    "Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

    Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."

    Alperen Şengünden 38 sayı!Alperen Şengünden 38 sayı!
    Alperen Şengün'den 38 sayı!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
    İşte Yüksel Güran’ın ifadesi! Narin Güran’ın son isteği neydi? Kızıma kefen giydirdiler
    DEM Parti İmralı’ya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüşüyor
    Narin Güran davasında düğüm çözülecek mi? Sıra anne Yüksel Güran’da! Avukat itiraf etti: Salim’den şüphelendik
    Rusya’ya kimse uçmak istemiyor! Aşkabat-Moskova uçuşları da iptal edildi
    Rus istihbaratından Suriye uyarısı: ABD ve İngiltere terör eylemine hazırlanıyor
    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!
    Bakan Şimşek’ten asgari ücret değerlendirmesi... Grafiklerle açıkladı
    Beşar Esad – Mossad iş birliği! Belgeler ortaya çıkmıştı: Yossi Cohen ile görüşmeyi İsrail basını patlattı
    Hakim Ziyech’ten şok talep! Tüm planlar değişti
    Joe Biden’ın son ziyareti Vatikan’a! Sırdaşı Papa Francis teselli edecek
    İpek Kıraç mahkemeye belge sunmuştu! İnan Kıraç’ın toplantıda yaptıkları en önemli kanıt olacak...
    Plastik poşet fiyatı değişti! İşte yeni tutar
    25 bin TL’lik daireler 18 bin TL’ye düştü! Kiralık ev sayısı artıyor! 4 ilçeye dikkat
    Meteoroloji 28 Aralık hava durumu | İstanbul dahil 9 il için ’sarı’ kodlu uyarı! Çanakkale, İzmir, Şırnak...