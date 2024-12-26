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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarısı tamamlandı ve 17 haftalık heyecan dolu maratonun ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi. Hedefleri doğrultusunda kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler, eksik bölgelerine takviyeler yapmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Futbolseverler ise ara transfer sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, Süper Lig ara transfer dönemine dair detaylar...

Süper Lig'de transfer dönemi büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor (AA) SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu ara transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Buna göre, Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek. Bu süre zarfında kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için transfer hamlelerini gerçekleştirebilecek.