ANDERSON TALISCA - > FENERBAHÇE Beşiktaş'ta forma giydikten sonra adı her dönem 4 büyük takım ile anılan Anderson Talisca, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. 1.5 yıllık anlaşma salanan sambacının kazanacağı ücret açıklanmadı.

AHMED KUTUCU -> GALATASARAY Transferde ne yapacağı merakla beklenen Galatasaray, ilk bombasını Ahmed Kutucu ile patlattı. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL, 2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL, 2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL." denildi.

DANYLO SIKAN -> TRABZONSPOR Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'in yıldızı Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı. Bordo mavililerden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR 5 (Beş) taksit halinde ödenecektir. Danylo Sikan'a 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.