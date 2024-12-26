ANDERSON TALISCA - > FENERBAHÇE
Beşiktaş'ta forma giydikten sonra adı her dönem 4 büyük takım ile anılan Anderson Talisca, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. 1.5 yıllık anlaşma salanan sambacının kazanacağı ücret açıklanmadı.
AHMED KUTUCU -> GALATASARAY
Transferde ne yapacağı merakla beklenen Galatasaray, ilk bombasını Ahmed Kutucu ile patlattı. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL."
denildi.
DANYLO SIKAN -> TRABZONSPOR
Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'in yıldızı Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı.
Bordo mavililerden yapılan açıklamada;
"Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR 5 (Beş) taksit halinde ödenecektir. Danylo Sikan'a 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
DIEGO CARLOS - > FENERBAHÇE
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada;
"Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Diego Carlos'a 'ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.