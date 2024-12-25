Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.
Kanarya'da bu doğrultuda sol bek, orta saha, 10 numara bölgelerine transfer yapılacak. Ayrıca En Nesyri için reddedilemeyecek bir teklif gelmesi durumunda bir forvet transferi planı da devreye sokulacak.
SOL BEKTE İLK HEDEF ARCHIE BROWN
Fenerbahçe'de Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde, sezonu kapattı. Hollanda'da başarılı bir operasyon geçiren genç savunma oyuncusu, tedavisine ülkesinde devam ediyor.
Oosterwolde'nin yokluğunda bu bölgede Filip Kostic'e görev veren Mourinho, yönetimden transfer istedi. Bu doğrultuda ise ilk hedef olarak Gent forması giyen Archie Brown ismi ön plana çıktı.
8'E MEDINA BEKLENİYOR
Fenerbahçe, sezon başında transfer etmek için yoğun uğraş harcadığı Medina için ocak ayı transfer dönemini bekliyor. Kanarya'ya gelmek için kulübü Boca Juniors'a rest çeken Arjantinli oyuncu, kulübünün inadını kırmayı başardı.
Medina'nın ocak ayında 15 milyon dolar bedelle Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
TALISCA AN MESELESİ
Fenerbahçe'nin ara transferdeki en büyük bombası ise Anderson Talisca olacak. Asbaşkan Acun Ilıcalı transferle bizzat ilgilenirken, Talisca Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna edildi.
Al-Nassr ile de transfer konusunda anlaşan Fenerbahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla Brezilyalı yıldızı sezon sonuna kadar kiralayacak.
STOPERDE VASQUEZ İSMİ ÖN PLANDA
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin ardından Becao'nun da sakatlanarak sezonu kapatması stoper transferini öncelikli hale getirdi.
Yönetimin bu doğrultuda Jose Mourinho'nun önerisiyle Genoa forması giyen Johan Vasquez'i takibe aldığı ortaya çıktı.
İÇ TRANSFERDE 3 İMZA
Fenerbahçe iç transferde de hareketli günler geçiyor. Kanarya sözleşmesi sona erecek olan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı lacivertlilerin Tadic ile 1+1, İrfan Can ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Osayi Samuel konusunda ise futbolcuyla anlaşıldığı ancak kız arkadaşının ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.
ARAPLAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Fenerbahçe'ye sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer olarak rekor kıran Youssef En Nesyri, gösterdiği inişli çıkışlı performansla güven vermedi.
Son haftalarda form grafiğini yukarı çeken ve takımın gol yükünü sırtlanan En Nesyri için, Al Nassr devreye girmişti.
Ancak Asbaşkan Acun Ilıcalı, A Spor'da yaptığı açıklamada En Nesyri için sözlü görüşme olduğunu ancak resmiyete dökülmesini istemediklerini belirtti.
MURIQI BOMBASI
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre sarı lacivertliler, Youssef En-Nesyri'yi ile yollarını ayırırak Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi 30-35 milyon Euro arasında bir bedelle Al Nassr'a göndereceği belirtilirken, Faslı futbolcunun boşluğunu eski golcüsü Vedat Muriqi ile dolduracağı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Kosovalı yıldız için Mallorca'ya 10 milyon euro civarında bir teklif yapacağı gelen haberler arasında.
2020-2021 sezonunda 17.5 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, son 4 sezondur Mallorca forması giyiyor. Kosovalı yıldız bu sezon İspanya LaLiga'da çıktığı 14 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.