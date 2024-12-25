Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

Ancak Asbaşkan Acun Ilıcalı, A Spor'da yaptığı açıklamada En Nesyri için sözlü görüşme olduğunu ancak resmiyete dökülmesini istemediklerini belirtti.

MURIQI BOMBASI Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre sarı lacivertliler, Youssef En-Nesyri'yi ile yollarını ayırırak Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.





Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi 30-35 milyon Euro arasında bir bedelle Al Nassr'a göndereceği belirtilirken, Faslı futbolcunun boşluğunu eski golcüsü Vedat Muriqi ile dolduracağı ifade edildi.



Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Kosovalı yıldız için Mallorca'ya 10 milyon euro civarında bir teklif yapacağı gelen haberler arasında.





2020-2021 sezonunda 17.5 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, son 4 sezondur Mallorca forması giyiyor. Kosovalı yıldız bu sezon İspanya LaLiga'da çıktığı 14 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.