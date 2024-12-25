PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı lacivertliler ilk olarak Anderson Talisca ile anlaşma sağlarken, sol bek, stoper ve forvet takviyeleri için de girişimler devam ediyor. Kanarya'nın bu doğrultuda eski yıldızı için de transfer görüşmelerine başlayacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yaşanan tüm gelişmeler ve listedeki isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:46 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:46
Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    Kanarya'da bu doğrultuda sol bek, orta saha, 10 numara bölgelerine transfer yapılacak. Ayrıca En Nesyri için reddedilemeyecek bir teklif gelmesi durumunda bir forvet transferi planı da devreye sokulacak.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    SOL BEKTE İLK HEDEF ARCHIE BROWN

    Fenerbahçe'de Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde, sezonu kapattı. Hollanda'da başarılı bir operasyon geçiren genç savunma oyuncusu, tedavisine ülkesinde devam ediyor.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    Oosterwolde'nin yokluğunda bu bölgede Filip Kostic'e görev veren Mourinho, yönetimden transfer istedi. Bu doğrultuda ise ilk hedef olarak Gent forması giyen Archie Brown ismi ön plana çıktı.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    8'E MEDINA BEKLENİYOR

    Fenerbahçe, sezon başında transfer etmek için yoğun uğraş harcadığı Medina için ocak ayı transfer dönemini bekliyor. Kanarya'ya gelmek için kulübü Boca Juniors'a rest çeken Arjantinli oyuncu, kulübünün inadını kırmayı başardı.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    Medina'nın ocak ayında 15 milyon dolar bedelle Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    TALISCA AN MESELESİ

    Fenerbahçe'nin ara transferdeki en büyük bombası ise Anderson Talisca olacak. Asbaşkan Acun Ilıcalı transferle bizzat ilgilenirken, Talisca Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna edildi.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    Al-Nassr ile de transfer konusunda anlaşan Fenerbahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla Brezilyalı yıldızı sezon sonuna kadar kiralayacak.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    STOPERDE VASQUEZ İSMİ ÖN PLANDA

    Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin ardından Becao'nun da sakatlanarak sezonu kapatması stoper transferini öncelikli hale getirdi.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    Yönetimin bu doğrultuda Jose Mourinho'nun önerisiyle Genoa forması giyen Johan Vasquez'i takibe aldığı ortaya çıktı.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    İÇ TRANSFERDE 3 İMZA

    Fenerbahçe iç transferde de hareketli günler geçiyor. Kanarya sözleşmesi sona erecek olan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel ile görüşmelerini sürdürüyor.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    Sarı lacivertlilerin Tadic ile 1+1, İrfan Can ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Osayi Samuel konusunda ise futbolcuyla anlaşıldığı ancak kız arkadaşının ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    ARAPLAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR

    Fenerbahçe'ye sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer olarak rekor kıran Youssef En Nesyri, gösterdiği inişli çıkışlı performansla güven vermedi.

    Son haftalarda form grafiğini yukarı çeken ve takımın gol yükünü sırtlanan En Nesyri için, Al Nassr devreye girmişti.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    Ancak Asbaşkan Acun Ilıcalı, A Spor'da yaptığı açıklamada En Nesyri için sözlü görüşme olduğunu ancak resmiyete dökülmesini istemediklerini belirtti.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    MURIQI BOMBASI

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre sarı lacivertliler, Youssef En-Nesyri'yi ile yollarını ayırırak Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi 30-35 milyon Euro arasında bir bedelle Al Nassr'a göndereceği belirtilirken, Faslı futbolcunun boşluğunu eski golcüsü Vedat Muriqi ile dolduracağı ifade edildi.

    Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Kosovalı yıldız için Mallorca'ya 10 milyon euro civarında bir teklif yapacağı gelen haberler arasında.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    2020-2021 sezonunda 17.5 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, son 4 sezondur Mallorca forması giyiyor. Kosovalı yıldız bu sezon İspanya LaLiga'da çıktığı 14 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.

    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Fırsatçılara asgari ücret uyarısı: En ağır şekilde cezalandırılacaktır
    2025 asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı! Başkan Erdoğan paylaştı: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun
    CHP’li belediyeden milyarlık vurgun! Bakanlık inceleme başlattı
    İsrail’e Husi atak! Yemen’den ateşlendi sığınaklar açıldı
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor
    Esma Esad’ın İngiltere hayalleri suya düştü! Londra’dan Şam’a karanlık yolculuğu mercek altına alındı
    Meteoroloji’den 14 ile sarı 3 ile turuncu kod | 25 Aralık hava durumu haritası şekillendi: Isparta, Antalya, Muğla...
    ASGARİ ÜCRET 2025 | 8 kaleme zam geliyor! Maaşlar değişti
    Uğur Dündar’ın babalık davasında yeni gelişme! Dilara Gülatan kararı üst mahkemeye taşıdı
    2025 asgari ücreti dolar bazında ne kadar arttı? İşte yeni rakam
    İnan Kıraç 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesini kızdıran karar! Suna Kıraç’ın portresi önünde poz | Emine Alangoya kimdir?
    Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
    Galatasaray yönetimi o isim için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardı
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Turkuvaz’daki Para Sohbetleri’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde aile toplantısı görüntülerinin bilirkişi incelemesi tamamlandı!