Paulo Dybala'ya Instagram'dan transfer tavsiyesi! "Burası senin yerin"

Bu sezon sonunda Roma ile yollarını bedelsiz olarak ayırma hakkı bulunan Paulo Dybala için Galatasaray devreye girmişti. 10 numara, kanat ve forvet bölgelerinde oynayabilen tangocu için ilk görüşme İtalya'da yapılmıştı.

Roma'daki geleceği henüz belli olmayan Paulo Dybala için Galatasaray , Ocak ayında ilk resmi teklifini ileterek süreci olumlu tamamlamayı hedefliyor. Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in ayrılmsaıyla birlikte kontenjanda da eksilecek olan Cimbom önemli bir kozu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Okan Buruk (DHA)

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Yıldız futbolcıu ile ilgili açıklamada bulunan Okan Buruk; "Hiçbir oyuncuyla görüşmedik. (Dybala) Oyuncu üzerinden konuşmayacağım. Bir şey yapıyorsak da gizli yapmamız gerekiyor. Türkiye'de her şey çok açık gidiyor. Bu beni de rahatsız ediyor. Her şeyin ortada olması Galatasaray'ın daha çok para ödemesine yol açıyor. İsimler üzerinden gitmek doğru değil." ifadelerini kullandı.