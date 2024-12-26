Paulo Dybala'ya Instagram'dan transfer tavsiyesi! "Burası senin yerin"

Bu sezon sonunda Roma ile yollarını bedelsiz olarak ayırma hakkı bulunan Paulo Dybala için Galatasaray devreye girmişti. 10 numara, kanat ve forvet bölgelerinde oynayabilen tangocu için ilk görüşme İtalya'da yapılmıştı.
Bu sezon sonunda Roma ile yollarını bedelsiz olarak ayırma hakkı bulunan Paulo Dybala için Galatasaray devreye girmişti. 10 numara, kanat ve forvet bölgelerinde oynayabilen tangocu için ilk görüşme İtalya'da yapılmıştı.
DURUMU NETLEŞECEK
Roma'daki geleceği henüz belli olmayan Paulo Dybala için Galatasaray, Ocak ayında ilk resmi teklifini ileterek süreci olumlu tamamlamayı hedefliyor. Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in ayrılmsaıyla birlikte kontenjanda da eksilecek olan Cimbom önemli bir kozu kadrosuna katmayı hedefliyor.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Yıldız futbolcıu ile ilgili açıklamada bulunan Okan Buruk; "Hiçbir oyuncuyla görüşmedik. (Dybala) Oyuncu üzerinden konuşmayacağım. Bir şey yapıyorsak da gizli yapmamız gerekiyor. Türkiye'de her şey çok açık gidiyor. Bu beni de rahatsız ediyor. Her şeyin ortada olması Galatasaray'ın daha çok para ödemesine yol açıyor. İsimler üzerinden gitmek doğru değil." ifadelerini kullandı.
TRANSFER TAVİYESİ GELDİ!
Paulo Dybala ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Futbol hayatının büyük bir bölümünü İtalya'da geçiren Brezilyalı Hernanes, kendisi gibi Güney Amerikalı olan yıldız golcüye Sao Paulo'ya gitmesi taviyesinde bulundu.
Şu anda ASD Sale takımında forma giyen sambacı orta saha, Instagram hesabından; "Dybala, Sao Paulo senin yerin! Hadi! Orada mutlu olacaksın. Mutlu noeller" mesajını paylaştı.
Kadrosunda Jonathan Calleri, Lucas Moura, Pablo Maia gibi önemli isimleri bulunduran ve Primera Fase'de mücadele edecek olan Sao Paulo son olarak Oscar ile anlaşmaya vardı.