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Fernando Muslera Galatasaray kariyerini noktalıyor! İşte yeni adesi

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın yaz transfer dönemiyle birlikte sarı-kırmızılı kulübe veda edeceği öne sürüldü. Ülkesinde çıkan haberlere göre tecrübeli eldivenin yeni durağı belli oldu.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:59 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:59
Fernando Muslera Galatasaray kariyerini noktalıyor! İşte yeni adesi

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    Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da, takımın sembol isimlerinden Fernando Muslera ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uruguaylı gazeteci Martin Charquero, 38 yaşındaki tecrübeli kalecinin sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını duyurdu.

    Fernando Muslera Galatasaray forması ile 530 maça çıktı (AA)Fernando Muslera Galatasaray forması ile 530 maça çıktı (AA)

    Charquero'nun açıklamalarına göre Fernando Muslera, kariyerine ülkesinde devam edecek. Gazeteci, "Penarol, Fernando Muslera'yı haziran ayında transfer ederek ülkesine döndürmeyi planlıyor. Muslera, Galatasaray ile olan sözleşmesi bittikten sonra Uruguay'a dönme kararı aldı," dedi.

    Fernando Muslera (AA)Fernando Muslera (AA)

    SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

    2011 yılından bu yana Galatasaray formasını giyen Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Taraftarlar, kulüp efsanesinin bir sezon daha devam edip etmeyeceğini merak ederken, Uruguay basınından gelen bu haberde ayrılık ihtimalini yüksek olduğu belirtildi.

    Fernando Muslera (AA)Fernando Muslera (AA)

    14 YIL SONRA DÖNÜYOR

    2011'da Galatasaray'a imza atan deneyimli file bekçisinin Türkiye kariyerinin bitmesine Uruguay'da kesin gözle bakılıyor. Penarol'ün transfer planı gerçekleşirse, Muslera 14 yıl sonra ülkesine geri dönecek ve kariyerine doğduğu topraklarda devam edecek.

    Fernando Muslera (AA)Fernando Muslera (AA)

    KUPA CANAVARI

    Fernando Muslera, 2011 yılında Lazio'dan 6.75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

    14.5 yıl boyunca Galatasaray kalesini koruyan Uruguaylı yıldız, çıktığı 530 maçta kulübün tarihine geçti.

    Sarı-kırmızılı formayla:

    • 7 Süper Lig Şampiyonluğu,
    • 4 Türkiye Kupası,
    • 6 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı.
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