Fernando Muslera Galatasaray kariyerini noktalıyor! İşte yeni adesi

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Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da, takımın sembol isimlerinden Fernando Muslera ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uruguaylı gazeteci Martin Charquero, 38 yaşındaki tecrübeli kalecinin sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Fernando Muslera Galatasaray forması ile 530 maça çıktı (AA) Charquero'nun açıklamalarına göre Fernando Muslera, kariyerine ülkesinde devam edecek. Gazeteci, "Penarol, Fernando Muslera'yı haziran ayında transfer ederek ülkesine döndürmeyi planlıyor. Muslera, Galatasaray ile olan sözleşmesi bittikten sonra Uruguay'a dönme kararı aldı," dedi.