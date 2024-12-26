Fernando Muslera Galatasaray kariyerini noktalıyor! İşte yeni adesi

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da, takımın sembol isimlerinden Fernando Muslera ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uruguaylı gazeteci Martin Charquero, 38 yaşındaki tecrübeli kalecinin sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını duyurdu.
Fernando Muslera Galatasaray forması ile 530 maça çıktı (AA)
Charquero'nun açıklamalarına göre Fernando Muslera, kariyerine ülkesinde devam edecek. Gazeteci, "Penarol, Fernando Muslera'yı haziran ayında transfer ederek ülkesine döndürmeyi planlıyor. Muslera, Galatasaray ile olan sözleşmesi bittikten sonra Uruguay'a dönme kararı aldı," dedi.
Fernando Muslera (AA)
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
2011 yılından bu yana Galatasaray formasını giyen Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Taraftarlar, kulüp efsanesinin bir sezon daha devam edip etmeyeceğini merak ederken, Uruguay basınından gelen bu haberde ayrılık ihtimalini yüksek olduğu belirtildi.