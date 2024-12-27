Alex de Souza’dan istifa itirafı!

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi alıp, 21 puanla 9'uncu sırada yer alan Antalyaspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde başlayacak. Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, ligin ilk yarısının sona ermesinden sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"İSTİFAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"



Antalyaspor'a geldiği günden bu yana istifayı giç düşünmediğine dikkat çeken Alex, "Hiç düşünmedim ve 2 yılık sözleşmem var. Sözleşmemin sonuna kadar buradayım. Taraftarlar bazen takım kötü gittiğinde ve kaybettiğinde görevli mercileri istifaya davet edebilir. Bu gayet normal ve bizimde görevimiz onları memnun etmek ve bu düşüncelere kapılmamalarını sağlamak" diye konuştu.



Agresif, hızlı ve düzenli bir oyunu sahaya yansıtmak istediklerini kaydeden Alex de Souza, "Öncelikle şöyle agresif ve hızlı bir şekilde top çalan, hızlı atağa çıkan bir takım olmasını ve bunu oynatmak isterdim. Şuan ki oyuncu grubuyla da bunu yansıtmaya çalışıyorum. Düzenli bir takım oluşturmayı hedefliyorum. Son maçlarda da bunları görebilirisiniz. Bütün oyunculardan en iyi verimi almak istiyoruz. Ligin ilk maçlarında Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kötü götürdük ve 9 gol yedik. İçinde bulunduğumuz durum var ve bunu göz önünde bulunduruyoruz. Bütün bunların ortasında sakatlıklar gibi bazı durumlar oluyor ve bu bizi çok üzüyor. Analizlere bakarken soğukkanlı olmak gerekiyor. Çünkü bu şekilde olunca doğru kararlar verebiliriz. Şuana kadar Antalyaspor'da kalmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.