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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda başlayacak olan grup aşamasının ilk hafta programı belli oldu. Mücadeleler 7-8-9 Ocak'ta oynanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 18:02 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 18:19
Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk hafta programı açıklandı

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    Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin program açıkladı.

    Bu turdaki ilk müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak.

    KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI ŞÖYLE:

    7 OCAK SALI

    13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor

    15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

    19.00 Sivasspor - Beşiktaş

    21.00 Antalyaspor - Kocaelispor

    8 OCAK ÇARŞAMBA

    13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK

    15.30 Eyüpspor - Boluspor

    18.00 Trabzonspor - Alanyaspor

    20.30 Galatasaray - Başakşehir FK

    9 OCAK PERŞEMBE

    13.00 Erzurumspor FK - Göztepe

    15.30 Çorum FK - Konyaspor

    18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor

    20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

    Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak (TFF)Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak (TFF)