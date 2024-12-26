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Beşiktaş'a dev gelir: 85 milyon Dolar! Hüseyin Yücel'den flaş açıklama

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile 29 Aralık Pazar günü başkanlık yarışını kaznaabilmek adına mücadele verecek olan Hüseyin Yücel, çarpıcı ifadeler kullandı. Yücel, 11 firma ile 85 milyon Dolar'lık sponsoluk anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 20:36 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 20:36
Beşiktaş’a dev gelir: 85 milyon Dolar! Hüseyin Yücel’den flaş açıklama

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    Siyah beyazlıların EuroCup'ta oynadığı maçı izlemek için Almanya'ya uçan Hüseyin Yücel, burada taraftarlar ve derneklerle buluştu. Yücel, yaptığı görüşmelerde 85 milyon Dolar değerindeki anlaşmayı açıkladı.

    Hüseyin Yücel açıklamasında, "Cumartesi günü 11 şirketle 85 milyon dolarlık sözleşme imzalayacağız. Sponsor oluyorlar. Bu Bankalar Birliği'nden ayrı, onu borç isteyeceğim" diye konuştu.

    Hüseyin Yücel (AA)Hüseyin Yücel (AA)

    Hüseyin Yücel ardından camiaya seslendi ve şu sözleri dile getirdi:

    "Beşiktaşımızı güzel günler bekliyor. Birlik beraberliğimize artık kavuşalım. Televizyona her çıkan, yatak odamızı anlatıyor. Kol kırılır yen içinde kalır anlayışı hiç yok. Diğer renkli camialarda, bilet skandalından tutun da yasadışı bahse kadar bin bir türlü olay oluyor. Kimsenin çıtı çıkmıyor. Kendi aralarında hallediyorlar. Bizde en ufacık olay olsa, hemen televizyona koşuyorlar. Bundan kurtulmamız lazım. Taraftarlarla oyuncuları barıştırmamız lazım. İnşallah seçildiğimiz takdirde, söylem değil eylem göreceksiniz."