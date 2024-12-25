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Kevin de Bruyne yerine Wirtz!

Manchester City, 33 yaşına gelen Kevin De Bruyne'nin yerine Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'i transfer etmek istiyor. Pep Guardiola'nın olumlu rapor verdiği Wirtz için City yönetimi, çalışmalarını şimdiden başlattı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 13:57 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 13:57
Kevin de Bruyne yerine Wirtz!

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    Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesini henüz uzatmayan Florian Wirtz ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. DailyMail'de yer alan habere göre; Manchester City, 33 yaşına gelen Kevin De Bruyne'nin yerine Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'i transfer etmek istiyor.

    Pep Guardiola'nın olumlu rapor verdiği Wirtz için City yönetimi, çalışmalarını şimdiden başlattı.

    Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Florian Wirtz ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşamadıklarını söyledi.

    Carro, "Florian Wirtz ile yeni sözleşme imzaladınız mı?" sorusunun ardından, "Eğer bu doğru olsaydı, çok mutlu olurdum. Bizimle 2027 yılına kadar sözleşmesi var ve en azından 2026 Dünya Kupası'na kadar takımda kalmasını istiyoruz. Bu da sözleşmesini uzatmamız gerektiği anlamına geliyor. Kendisi ve ailesiyle görüşmeye devam ediyoruz." dedi.

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