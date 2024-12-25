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Real Madrid'in yıldızı Rodrygo'dan Manchester City'ye ret!

Manchester City, Real Madrid'in yıldızı Rodrygo'yu kadrosuna katmak için teklif sundu. Ancak Rodrygo, sakatlığını da atlatmasının ardından tüm odağını Real Madrid'de başarılı olmaya verdi ve Manchester City'nin cömert teklifini kabul edemeyeceğini İngiliz ekibine iletti.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:33 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:33
Real Madrid’in yıldızı Rodrygo’dan Manchester City’ye ret!

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    Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, geleceği ile ilgili kararını verdi.

    Relevo'nun haberine göre; Manchester City, Rodrygo'yu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etti ve Brezilyalı yıldıza "çok büyük" sayılabilecek bir teklif yaptı.

    Ancak Rodrygo, sakatlığını da atlatmasının ardından tüm odağını Real Madrid'de başarılı olmaya verdi ve Manchester City'nin cömert teklifini kabul edemeyeceğini İngiliz ekibine iletti.

    23 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 21 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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