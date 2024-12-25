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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 8 gol!

Galatasaray, U17 Elit A Ligi 19. Hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 8-1 kazandı. Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e çıkardı. Fenerbahçe ise 28. sırada kaldı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 15:16 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 15:16
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 8 gol!

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    Galatasaray, U17 Elit A Ligi 19. Hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 8-1 kazandı.

    TARİHİ SKOR

    Müsabakada Galatasaray'ın gollerini 10 ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31'de Yusuf Dağhan Kahraman, 35 ve 52'de Muhammed Arda Abir, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 64'te Furkan Koçak ve 86'da dakikada Yusuf Arda Özyurt'tan geldi.

    Fenerbahçe'nin tek golünü ise 78. dakikada Yasir Altuntaş kaydetti.

    Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e çıkardı. Fenerbahçe ise 28. sırada kaldı.

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