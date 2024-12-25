Galatasaray’a 95 milyon euroluk süper yıldız!

Ameliyat olan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda çift santrfor oynama planını sürdürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, yine bir dünya yıldızını gündemine aldı.
Ameliyat olan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda çift santrfor oynama planını sürdürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, yine bir dünya yıldızını gündemine aldı.
GÖRÜŞMELER OLUMLU
PSG'nin 2023 yazında Frankfurt'tan 95 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kolo Muani'nin, Osimhen'e partner olarak transfer edilmesi planlanıyor. Galatasaray'ın Fransız golcüyü kiralama teklifine PSG tarafından da olumlu geri dönüş geldi.
Sarı-Kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
DÜNYA KUPASI'NDA DUYURDU
Yıldızını Nantes formasıyla parlatan, Frankfurt'a bedava giden ve sadece 1 sezon sonra rekor bedelle PSG'ye imza atan 1.87 boyundaki Kolo Muani'nin ilk olarak adını tüm dünyaya duyurduğu gün ise 2022 Dünya Kupası final maçıydı.
120+3'TE GOL KAÇIRDI
Arjantin'in şampiyon olduğu maçta oyuna sonradan giren Muani, 120+3'teki yüzde yüzlük gol pozisyonunda topu kaleci Martinez'in üstüne nişanlayınca Fransa'nın kupa hayallerini suya düşürmüştü. Buna rağmen çabuk toparlanan yıldız futbolcu, PSG'ye kadar giden bir yükseliş ortaya koydu.
BEKLEDİĞİ GİBİ OLMADI
Ancak Muani'nin PSG macerası hiç de hayal ettiği gibi ilerlemedi. Fransız deviyle toplam 54 maça çıkan Kolo Muani 11 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.