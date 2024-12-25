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Galatasaray'a 95 milyon euroluk süper yıldız!

Sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda çift forvete devam etmeyi planlayan Galatasaray, PSG'nin 95 milyon euroluk yıldızına kancayı taktı. Aslan, Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen o ismin transferini kiralık olarak tamamlamak istiyor.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 11:14 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 11:14
Galatasaray’a 95 milyon euroluk süper yıldız!

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    Ameliyat olan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda çift santrfor oynama planını sürdürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, yine bir dünya yıldızını gündemine aldı.

    Galatasaray’a 95 milyon euroluk süper yıldız!

    GÖRÜŞMELER OLUMLU

    PSG'nin 2023 yazında Frankfurt'tan 95 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kolo Muani'nin, Osimhen'e partner olarak transfer edilmesi planlanıyor. Galatasaray'ın Fransız golcüyü kiralama teklifine PSG tarafından da olumlu geri dönüş geldi.

    Sarı-Kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

    Galatasaray’a 95 milyon euroluk süper yıldız!

    DÜNYA KUPASI'NDA DUYURDU

    Yıldızını Nantes formasıyla parlatan, Frankfurt'a bedava giden ve sadece 1 sezon sonra rekor bedelle PSG'ye imza atan 1.87 boyundaki Kolo Muani'nin ilk olarak adını tüm dünyaya duyurduğu gün ise 2022 Dünya Kupası final maçıydı.

    Galatasaray’a 95 milyon euroluk süper yıldız!

    120+3'TE GOL KAÇIRDI

    Arjantin'in şampiyon olduğu maçta oyuna sonradan giren Muani, 120+3'teki yüzde yüzlük gol pozisyonunda topu kaleci Martinez'in üstüne nişanlayınca Fransa'nın kupa hayallerini suya düşürmüştü. Buna rağmen çabuk toparlanan yıldız futbolcu, PSG'ye kadar giden bir yükseliş ortaya koydu.

    Galatasaray’a 95 milyon euroluk süper yıldız!

    BEKLEDİĞİ GİBİ OLMADI

    Ancak Muani'nin PSG macerası hiç de hayal ettiği gibi ilerlemedi. Fransız deviyle toplam 54 maça çıkan Kolo Muani 11 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

    Galatasaray’a 95 milyon euroluk süper yıldız!

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