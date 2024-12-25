Galatasaray’a 95 milyon euroluk süper yıldız!

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Ameliyat olan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda çift santrfor oynama planını sürdürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, yine bir dünya yıldızını gündemine aldı.





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PSG'nin 2023 yazında Frankfurt'tan 95 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kolo Muani'nin, Osimhen'e partner olarak transfer edilmesi planlanıyor. Galatasaray'ın Fransız golcüyü kiralama teklifine PSG tarafından da olumlu geri dönüş geldi.



Sarı-Kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.



