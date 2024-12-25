Fenerbahçe’ye Sead Kolasinac önerisi! Yönetim reddetti

Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor.



Sarı lacivertliler ile ilgili gelen son haberlere göre İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen Sead Kolasinac, Fenerbahçe'ye önerildi.



Ancak bu transferin şu an için gündemde olmadığı ve yönetimin teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

Sead Kolasinac. (AFP)



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Öte yandan savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, stoper bölgesi için 4-5 ayrı isimle görüşüyor.



Bu bölgeye 2 takviye yapılabilir. Yönetim takıma fayda verecek en doğru isimler için görüşmelerini sürdürüyor.