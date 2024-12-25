Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elenen Başakşehir, ilk transferini açıkladı. İstanbul temsilcisi, Yusuf Sarı'yı renklerine bağladı.
Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elenen Başakşehir, ilk transferini açıkladı. İstanbul temsilcisi, Yusuf Sarı'yı renklerine bağladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."