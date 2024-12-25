Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elenen Başakşehir , ilk transferini açıkladı. İstanbul temsilcisi, Yusuf Sarı 'yı renklerine bağladı.

Yusuf Sarı (Başakşehir X hesabı)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."