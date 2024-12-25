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Yusuf Sarı'nın yeni adresi belli oldu! İmza resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı. Turuncu lacivertli ekip, Adana Demirspor'da forma giyen Yusuf Sarı ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 16:58 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 16:58
Yusuf Sarı’nın yeni adresi belli oldu! İmza resmen açıklandı

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    Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elenen Başakşehir, ilk transferini açıkladı. İstanbul temsilcisi, Yusuf Sarı'yı renklerine bağladı.

    Yusuf Sarı (Başakşehir X hesabı)Yusuf Sarı (Başakşehir X hesabı)

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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