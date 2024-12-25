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Serdar Adalı'dan sponsorluk anlaşması!

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, pazar günü yapılacak seçim öncesi iki sponsorluk anlaşması yapıldığını duyurdu. Göreve gelmeleri halinde dijital medya platformu GAİN Medya ve inşaat şirketi RAMS İnşaat ile anlaşma yaptıklarını söyleyen Adalı, bilet fiyatlarını da düşüreceklerini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 15:51 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 15:51
Serdar Adalı’dan sponsorluk anlaşması!

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    Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yaklaşan seçim öncesi anlaşma imzaladığı iki şirketi duyurdu.

    Göreve gelmeleri halinde dijital medya platformu GAİN Medya ve inşaat şirketi RAMS İnşaat ile anlaşma yaptıklarını söyleyen Adalı, şu sözleri sarf etti;

    "Beşiktaş, futbol başta olmak üzere birçok branşta rekabet etmekte, Avrupa'da ülkemizi temsil etmektedir. Bünyesinde birçok sporcu barındırmaktadır. Altyapılarında birçok gencimizi yetiştirmektedir. 121 yıllık tarihimizde olduğu gibi Türk sporuna çok sayıda değer kazandırmaktadır. Biz bu başarıları sponsorluklarla artırmak ve devam ettirmek niyetindeyiz. İki güzide marka ile yapacağımız kapsamlı birliktelikleri huzurlarınızda imzalıyoruz.

    Ülkemizin dijital medyanın önemli markalarından GAİN Medya ile inşaat sektörünün önemli markalarından RAMS Türkiye işbirliklerimizi sizlere gururla duyurmak istiyorum. Her iki değerli marka da farklı branşlarda büyük destekçimiz olacaktır. Tüpraş Stadyumu için taraftarlarımızı sevindirecek farklı işbirliklerimiz olacak. Daha kolay ulaşılabilir bilet fiyatlarını, özellikle genç taraftarlarımıza sunmayı planlıyoruz."

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