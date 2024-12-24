Hatayspor’da Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şöyle:



"Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

ADANA'YA KAYBETTİ



Hatayspor, son olarak sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olmuştu.



Süper Lig'de 18. sırada yer alan Hatayspor, 16 maçta 9 puan toplayabildi. Rıza Çalımbay sadece 1 galibiyet elde ederken 6 maçtan da sahadan beraberlikle ayrıldı.