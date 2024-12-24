SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Chamberlain'e Süper Lig'den talip!

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor sezon başında olduğu gibi devre arasında da Alex Chamberlain için devreye girdi. Aboubakar'ı kadrosuna katan Hatayspor, Chamberlain ile de görüşme yapacak. Yıldız oyuncunun bu kez teklif karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:21 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:21
Chamberlain’e Süper Lig’den talip!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beşiktaş'ta gerçekleşecek seçimin ardından gözler ara transfer dönemine çevrilecek. Siyah-Beyazlılar'ın ara transferde birçok isimle yollarını ayırması gündemde.

    OXLADE CHAMBERLAIN İLE YOLLAR AYRILACAK

    Beşiktaş'ın 2023'ün yaz transfer döneminde Liverpool ile sona eren sözleşmesinin ardından kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain, şu ana kadar beklentileri karşılayabilmiş değil. Serdar Topraktepe yönetimindeki dönemde şans bulmaya başlayan ve özellikle Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren gole imza atan İngiliz oyuncunun Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Beşiktaş, şu ana kadar sergilediği performanstan memnun olmadığı Alex Oxlade-Chamberlain ile ara transferde yollarını ayırabilir.

    Alex Oxlade Chamberlain. (AA)Alex Oxlade Chamberlain. (AA)

    KARİYERİNE SÜPER LİG'DE DEVAM EDEBİLİR

    Beşiktaş'ın yeni sezon kadro değişimi kapsamında yollarını ayırdığı Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Emrecan Bulut, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Amir Hadziahmetovic gibi isimler kariyerlerine Süper Lig'de devam ediyorlardı. Bu isimlere Alex Oxlade-Chamberlain'in de eklenmesi muhtemel.

    HATAYSPOR DEVREDE!

    Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor sezon başında olduğu gibi devre arasında da Alex Chamberlain için devreye girdi. Aboubakar'ı kadrosuna katan Hatayspor, Chamberlain ile de görüşme yapacak. Yıldız oyuncunun bu kez teklif karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu.

    Beşiktaşta Jean Onana ile yollar ayrılıyorBeşiktaşta Jean Onana ile yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrılıyor

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
    Ankara Şam’a ’Bahar’ı getirdi | Hakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’nın verdiği mesajdan kimler rahatsız oldu? Kasiyun Dağı neden seçildi?
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri yarın Turkuvaz Medya’da!
    Şam’da Türk Rüzgarı: Yeni Suriye’de Ankara etkisi artıyor | Kabinede tanıdık isimler!
    Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda
    Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor! Ocak ayında ilk adım atılıyor
    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi?
    Meteoroloji 24 Aralık Salı hava durumu | Kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklenen iller açıklandı! İstanbul, Bursa, Yalova, İzmir...
    Üniversitelilere yarı zamanlı iş desteği! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak! 60 bin genç istihdam edilecek
    Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor
    Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki terör gruplarına net uyarı: Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler
    Mossad’ın eski yetkilisinden çarpıcı iddia: Lübnan saldırısı 10 yıl önce planlandı
    AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! Yeni İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir oldu
    2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GERİ SAYIM | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? İşte %46 zam oranıyla hesaplama
    Fransız etki ajanı Franceschi’nin Kobani korkusu! ABD ve Batı’ya yalvardı: Türkiye’yi NATO’dan atın, YPG biterse biz de biteriz