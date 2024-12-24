Chamberlain’e Süper Lig’den talip!

Beşiktaş'ta gerçekleşecek seçimin ardından gözler ara transfer dönemine çevrilecek. Siyah-Beyazlılar'ın ara transferde birçok isimle yollarını ayırması gündemde.



OXLADE CHAMBERLAIN İLE YOLLAR AYRILACAK



Beşiktaş'ın 2023'ün yaz transfer döneminde Liverpool ile sona eren sözleşmesinin ardından kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain, şu ana kadar beklentileri karşılayabilmiş değil. Serdar Topraktepe yönetimindeki dönemde şans bulmaya başlayan ve özellikle Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren gole imza atan İngiliz oyuncunun Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Beşiktaş, şu ana kadar sergilediği performanstan memnun olmadığı Alex Oxlade-Chamberlain ile ara transferde yollarını ayırabilir.

Alex Oxlade Chamberlain. (AA)



KARİYERİNE SÜPER LİG'DE DEVAM EDEBİLİR



Beşiktaş'ın yeni sezon kadro değişimi kapsamında yollarını ayırdığı Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Emrecan Bulut, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Amir Hadziahmetovic gibi isimler kariyerlerine Süper Lig'de devam ediyorlardı. Bu isimlere Alex Oxlade-Chamberlain'in de eklenmesi muhtemel.



HATAYSPOR DEVREDE!



Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor sezon başında olduğu gibi devre arasında da Alex Chamberlain için devreye girdi. Aboubakar'ı kadrosuna katan Hatayspor, Chamberlain ile de görüşme yapacak. Yıldız oyuncunun bu kez teklif karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu.