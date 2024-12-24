Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden

Sarı-kırmızılı kulübün ara transferdeki büyük bombası Paulo Dybala'da ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, geçen hafta İstanbul'a gelen Arjantinli forvetin menajeriyle olumlu geçen bir toplantı yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün ara transferdeki büyük bombası Paulo Dybala'da ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, geçen hafta İstanbul'a gelen Arjantinli forvetin menajeriyle olumlu geçen bir toplantı yaptı.
Galatasaray, 31 yaşındaki Dybala'nın detaylı sağlık raporlarını incelerken, dün İtalyan medyası yıldız futbolcunun Roma'da kalmaya karar verdiğini iddia etti.
Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu, hem Roma ile hem de futbolcunun menajeriyle görüşerek transfere olumlu veya olumsuz noktayı koymak istiyor.
NELSSON'UN YERİNE 2 ADAY
Galatasaray'ın Fransa'daki ikinci durağı Paris olacak. Danimarkalı stoper Nelsson'la yolları ayırmaya hazırlanan Cimbom bu futbolcunun yerine öncelikle Skriniar'ı düşünüyor.
Buruk ve Kavukçu, PSG ile masaya oturup transferi tamamlamayı hedefliyor.
İkili ayrıca, B planı olan ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Manchester United'lı Harry Maguire için İngiltere'ye gidecek.
BURUK ONU ÇOK İSTİYOR
Okan Buruk-Abdullah Kavukçu ikilisi önce Gürcü santrfor Georges Mikautadze için Lyon'la görüşüp transferi bitirmeye çalışacak.
Gerektiğinde yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü isteyen Okan Buruk 24 yaşındaki Mikautadze'yi bizzat ikna etmeye çalışacak.