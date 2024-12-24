Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden

Sarı-kırmızılı kulübün ara transferdeki büyük bombası Paulo Dybala 'da ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, geçen hafta İstanbul'a gelen Arjantinli forvetin menajeriyle olumlu geçen bir toplantı yaptı.

Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu, hem Roma ile hem de futbolcunun menajeriyle görüşerek transfere olumlu veya olumsuz noktayı koymak istiyor.