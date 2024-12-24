SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a yıldız yağacak! 4 isim birden

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda girişimler devam ederken, 4 yıldız ismin transferinde sona gelindiği öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 11:19 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 11:19
Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sarı-kırmızılı kulübün ara transferdeki büyük bombası Paulo Dybala'da ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, geçen hafta İstanbul'a gelen Arjantinli forvetin menajeriyle olumlu geçen bir toplantı yaptı.

    Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden

    Galatasaray, 31 yaşındaki Dybala'nın detaylı sağlık raporlarını incelerken, dün İtalyan medyası yıldız futbolcunun Roma'da kalmaya karar verdiğini iddia etti.

    Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden

    Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu, hem Roma ile hem de futbolcunun menajeriyle görüşerek transfere olumlu veya olumsuz noktayı koymak istiyor.

    Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden

    NELSSON'UN YERİNE 2 ADAY

    Galatasaray'ın Fransa'daki ikinci durağı Paris olacak. Danimarkalı stoper Nelsson'la yolları ayırmaya hazırlanan Cimbom bu futbolcunun yerine öncelikle Skriniar'ı düşünüyor.

    Buruk ve Kavukçu, PSG ile masaya oturup transferi tamamlamayı hedefliyor.

    Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden

    İkili ayrıca, B planı olan ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Manchester United'lı Harry Maguire için İngiltere'ye gidecek.

    Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden

    BURUK ONU ÇOK İSTİYOR

    Okan Buruk-Abdullah Kavukçu ikilisi önce Gürcü santrfor Georges Mikautadze için Lyon'la görüşüp transferi bitirmeye çalışacak.

    Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden

    Gerektiğinde yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü isteyen Okan Buruk 24 yaşındaki Mikautadze'yi bizzat ikna etmeye çalışacak.

    Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
    ’Neocon’un teröristan emeli! Azılı Türkiye düşmanı John Bolton yine sahnede: Suriye’de kürdistan kurulmalı Türkler kazanmamalı
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya’da!
    İstanbul’da FETÖ operasyonu! Adil Öksüz’ü yetiştiren isimdi! Cemal Türk ve eşi yakalandı
    Türkiye’de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geri dönüş rakamları açıkladı: 15 günde 7 kat arttı
    Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden
    İsrail’den İsmail Haniye itirafı! Israel Katz Husileri tehdit ederken ilk kez üstlendi
    Fenerbahçe’den Galatasaray’ı çıldırtacak hamle!
    Ankara Şam’a ’Bahar’ı getirdi | Hakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’nın verdiği mesajdan kimler rahatsız oldu? Kasiyun Dağı neden seçildi?
    Fenerbahçe’den görülmemiş plan! Talisca’dan sonra sıra onda
    Şam’da Türk Rüzgarı: Yeni Suriye’de Ankara etkisi artıyor | Kabinede tanıdık isimler!
    Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor! Ocak ayında ilk adım atılıyor
    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi?
    Meteoroloji 24 Aralık Salı hava durumu | Kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklenen iller açıklandı! İstanbul, Bursa, Yalova, İzmir...
    Üniversitelilere yarı zamanlı iş desteği! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak! 60 bin genç istihdam edilecek