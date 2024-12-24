Dries Mertens Galatasaray’da kalacak mı? Geleceği hakkında flaş sözler

Napoli'den ayrıldıktan sona geldiği Galatasaray 'da yakaladığı istatistiklerle yaşın sadece sayılardan ibaret olduğunu ispat etmeyi sürdüren Dries Mertens , bu sezon da adından söz ettirmeyi başardı.

Mertens ise ülkesinde Sporza'ya açıklamalarda bulunarak düşüncelerini aktardı. Tecrübeli oyuncu milli takım ile ilgili de henüz karar vermediğini ifade etti.

Dries Mertens bu sezon 25 maçta 5 gol atıp 12 asist yaptı (AA)

90 DAKİKA SIKICI HALE GELİYOR

Ülkesinde kendisi gibi futbolcu olan Jan Verthongen ile birlikte düzenlediği futbol turnuvası için açıklamalarda bulunan Dries Mertens; "Bu yıl oynamayacağım. Ama Guillaume Gillet ilk maçını oynadı ve çok iyiydi. Ben de sanırım gelecek yıl katılacağım. 90 dakikalar artık sıkıcı hale geliyor ancak burada bu hiç olmadı" dedi.