SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Dries Mertens Galatasaray'da kalacak mı? Geleceği hakkında flaş sözler

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray'daki performansıyla herkesin takdirini kazanan Dries Mertens, ilerleyen yaşıyla birlikte kariyerinin son döneminde bulunuyor. Belçikalı futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak konusu. Teknik heyet, yönetim ve taraftarların çok sevdiği deneyimli futbolcu, ülkesinde dair açıklamalarda geleceğine dair bulundu. İşte detaylar..

Dış Haber Dış Haber
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 16:37 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 16:38
Dries Mertens Galatasaray’da kalacak mı? Geleceği hakkında flaş sözler

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Napoli'den ayrıldıktan sona geldiği Galatasaray'da yakaladığı istatistiklerle yaşın sadece sayılardan ibaret olduğunu ispat etmeyi sürdüren Dries Mertens, bu sezon da adından söz ettirmeyi başardı.

    Belçikalı ftubolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor ve istediği takdirde kulüpten bonservissiz şekilde ayrılabilecek. Teknik heyet ve yönetim ise devam etmeyi hedefliyor.

    Dries Mertens (İHA)Dries Mertens (İHA)

    37 yaşındaki futbolcunun geleceğine dair ne karar vereceği şimdiden merak konusu. Taraftarların da sabırsızlıkla beklediği yaz aylarından önce sürecin tamamlanması bekleniyor.

    Mertens ise ülkesinde Sporza'ya açıklamalarda bulunarak düşüncelerini aktardı. Tecrübeli oyuncu milli takım ile ilgili de henüz karar vermediğini ifade etti.

    Dries Mertens bu sezon 25 maçta 5 gol atıp 12 asist yaptı (AA)Dries Mertens bu sezon 25 maçta 5 gol atıp 12 asist yaptı (AA)

    90 DAKİKA SIKICI HALE GELİYOR

    Ülkesinde kendisi gibi futbolcu olan Jan Verthongen ile birlikte düzenlediği futbol turnuvası için açıklamalarda bulunan Dries Mertens; "Bu yıl oynamayacağım. Ama Guillaume Gillet ilk maçını oynadı ve çok iyiydi. Ben de sanırım gelecek yıl katılacağım. 90 dakikalar artık sıkıcı hale geliyor ancak burada bu hiç olmadı" dedi.

    Dries Mertens'in kontratı sezon sonunda bitiyor (AA)Dries Mertens'in kontratı sezon sonunda bitiyor (AA)

    ŞU AN MUTLUYUM

    Bu sözlerin gelecek yıl Galatasaray'da forma giyip giymeyeceğine işaret mi olduğu sorulan yıldız orta saha; "Türkiye'de şu an her şey çok iyi gidiyor. Bundan çok mutluyum ama göreceğiz" yanıtı verdi.

    Dries Mertens'in Galatasaray kariyerinde 24 golü ve 35 asisti bulunuyor (AA)Dries Mertens'in Galatasaray kariyerinde 24 golü ve 35 asisti bulunuyor (AA)

    MİLLİ TAKIM ZOR

    Milli takım hakkındaki kararı da merakla beklenen ve performansı sonrasında kamuoyunda beklentilerin oluştuğu aktarılan Mertens henüz net bir düşüncesi olmadığını belirterek; "Yeni bir teknik direktörle milli takım kariyerine başlar mıyım? Bu zor görünüyor. Her zaman evet derim ancak milli maçlardaki araları da çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

    Galatasaraya yıldız yağacak! 4 isim birdenGalatasaraya yıldız yağacak! 4 isim birden
    Galatasaray'a yıldız yağacak! 4 isim birden

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
    Suriye’de tokat yiyen CIA Yunan basınından tehdit etti: Türkiye evinde darbe alabilir | Michael Rubin’den şeytani İsrail-YPG planı
    Ahmed el Şara’dan yeni Suriye açıklaması: Tüm muhalif gruplar kendini feshederek Savunma Bakanlığı altında birleşecek
    Millete kılıç çeken teğmenler için hesap vakti! YDK İhraç gündemiyle toplanıyor: Tarih belli oldu
    Doğu Akdeniz’de dengeler değişecek! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye ile yeni anlaşmanın sinyalini verdi
    ABD’de LGBT sapkınlığı! Evlat edindikleri çocukları istismar eden çifte 100 yıl hapis
    Esad rejiminin yaydığı korku iklimi yüzünden Suriye halkı şifreli konuşmaya başlamış! Dolara maydonoz, hapishaneye hala, muhbire el yazısı
    İnan Kıraç 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesini kızdıran karar! Suna Kıraç’ın portresi önünde poz | Emine Alangoya kimdir?
    Fenerbahçe’den görülmemiş plan! Talisca’dan sonra sıra onda
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya’da!
    Mossad’ın Truman Show hazırlığı! Eski ajanlar anlattı: İşte Lübnan’daki telsiz saldırısının perde arkası
    İŞKUR 5 BİN 320 MEMUR ALACAK | En az 60 KPSS puanı şart: AFAD, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı...
    Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden
    Esad’ın Erdoğan’la neden görüşeyim meşrubat içmek için mi? sözleri ayağına dolandı! Kasiyun’daki acı kahveye bir de böyle bakın
    Fenerbahçe’den Galatasaray’ı çıldırtacak hamle!