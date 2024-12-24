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Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu!

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kuruldaki başkan adaylarının listeleri belli oldu. Mevcut Başkan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yönetim kurulundaki isimleri açıkladı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:47 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:50
Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu!

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    Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul, 29 Aralık Pazar günü yapılacak.

    Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanını seçeceği bu genel kurulda, mevcut başkan Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı yarışacak.

    Seçim öncesinde Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listeleri belli oldu.

    Hüseyin Yücel (AA)Hüseyin Yücel (AA)

    İki adayın listeleri şöyle:

    HÜSEYİN YÜCEL

    Mete Vardar
    Onur Göçmez
    Sencer Sarp Aral
    Caner Bingöl
    Ahmet Budan
    Cüneyt Çilingiroğlu
    Fırat Fidan
    Deniz Güven
    Aslı Üstünkaya
    Sertaç Yazar

    Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

    SERDAL ADALI

    Hakan Daltaban
    Murat Kılıç
    Çağatay Abraş
    A. Orhan Özalp
    Mustafa Mollaoğlu
    Uğur Fora
    Kaan Kasacı
    Merve Öztopaloğlu
    Levent Ağan
    Özkan Arseven

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