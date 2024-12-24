Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu!

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul, 29 Aralık Pazar günü yapılacak.
Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanını seçeceği bu genel kurulda, mevcut başkan Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı yarışacak.
Seçim öncesinde Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listeleri belli oldu.
Hüseyin Yücel (AA)
İki adayın listeleri şöyle:
HÜSEYİN YÜCEL
Mete Vardar
Onur Göçmez
Sencer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Deniz Güven
Aslı Üstünkaya
Sertaç Yazar
Serdal Adalı (AA)
SERDAL ADALI
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
A. Orhan Özalp
Mustafa Mollaoğlu
Uğur Fora
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Levent Ağan
Özkan Arseven