Arda Turan PFDK’ya sevk edildi! 3 büyük takım için karar

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, takımının Fenerbahçe'den yediği gol sonrasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da çirkin ve kötü tezahürattan sevk edilen kulüpler oldu.