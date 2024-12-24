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Mehmet Topal Petrolul'dan ayrıldı!

Romanya 1'inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti, haziran ayında Mehmet Topal ile teknik direktör olarak anlaşma imzaladı. Takımın başında olduğu süreçte hem ligde hem de kupada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Topal, kulüpte yaşanan olumsuz tablo karşısında yol ayrımı kararı aldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:44 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:44
Mehmet Topal Petrolul’dan ayrıldı!

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    Teknik direktör Mehmet Topal, Romanya 1'inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'deki görevini sonlandırma kararı aldı.

    Ligde görev aldığı 21 maçta 7 galibiyet 4 mağlubiyet ve 10 beraberlikle 31 puan toplayan Mehmet Topal'lı Petrolul Ploieşti devre arasına takımı şampiyonluk Play-Off hattına taşıyacak 6'ncı sırada girdi.

    'KENDİ İSTEĞİMLE GÖREVİMİ SONLANDIRMA KARARI ALDIM'

    Mehmet Topal yaptığı açıklamada, "Haziran ayı başlarında büyük bir heyecan ile Romanya'nın en köklü kulüplerinden Petrolul'de ilk antrenörlük deneyimimi yaşamak üzere göreve başladım. Birbirinden kıymetli futbolcu kardeşlerimle, çok kıymetli ve her zaman desteğini hissettiren taraftarımızla, tüm kulüp çalışanlarımızla gerçek bir aile olduk. Birçok zorluğun üstesinden geldik. Tabiri caizse unutulmaz başarılar yaşadık. Ancak yöneticilerimizle gelecek planlamasıyla ilgili fikirlerimizin aynı doğrultuda olmadığını anladım. Bu sürecin artık beni de fazlasıyla etkilemesi sebebiyle Petrolul'deki teknik direktörlük görevimi, kulübün de resmi hesabından duyurduğu üzere kendi isteğimle sonlandırma kararı aldım. Aldığım bu kararda hiçbir kişisel problem söz konusu değildir. Petrolul'ün iyiliği için her zaman taşın altına elimi koydum. Her iki taraf için de doğru kararın bu olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki günlerde kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek bu birlikteliği sonlandıracağımıza inanıyorum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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