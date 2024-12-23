Serdal Adalı’dan Adama Traore transferi ile ilgili açıklama!

"Sergen Yalçın'a ben de olumlu bakıyorum. Bir kaos ortamı var. O ortamda gelmesi doğru olmazdı. Bir planımız var, o planı değiştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Henüz resmi bir görüşme yapmadık. Biz bundan sonra Beşiktaş'la uygulayacağımız kesin bir sistem var. Bu planlarımıza Sergen Hoca evet derse çalışırız. Biz bu hazırlıkları Sergen Hoca'ya göre yapmıyoruz. Her zaman Beşiktaş'ın bir B planı olur. Planımızı oturup Sergen Yalçın'a anlatınca onun da kafasına yatar."

"DEVLET SIRRI HALİNE GELMESİN"

"Türkiye'de sportif direktörlüğün çalışmadığını ben zaten hep söylüyorum. Bizim yerli teknik direktörlerle sportif direktörlük konusu olmuyor. Bizim hazırladğımız plan öyle bir şey değil. Scoutingin başına getireceğimiz arkadaş sahanın mühendisliğini, futbolun noktalarını belirleyecek ve bunlara yardımcı olacak. Getireceğimiz arkadaş bana '29 yaşındaki arkadaşı soracaksanız benim böyle bir sistemim yok' dedi. Hoşumuza giden de o oldu. Biz bu takımı gençleştireceğiz. Zevk veren bir takım oluşturacağız ama biraz süre alacak. Görüştüğümüz kişi ile ilgili bilgi veremem. 1 Ocak'a kadar hocanın mukavelesi var. Onun ricası bunun dillenmemesi. Devlet sırrı haline gelmesin. Zaten herkes öğrenecek. 2-3 tane yardımcısı var. Ben onları da istedim. Yarın noel olduğu için bizden izin istedi 'bir sonraki pazartesi görüşelim' dedi. Biz de kabul ettik."

"PROGRAM PROGRAMDA KALIR"

"Programdaki Sergen Hoca ile sahadaki Sergen Hoca'nın çok farklı olduğunu biliyorum. Sergen Yalçın'ın orada bugün söyledi mesela 'Scouting ne yapacak?" sözünü söyleyeyim. Sergen Hoca ne yapacağını çok iyi biliyor. Program programda kalır."